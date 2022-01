Tierschützer kastrieren Freigänger-Katzen

Mehrere Tierschutzvereine in Rheinhessen beteiligen sich ab Montag an einer landesweiten Kastrationsaktion für Katzen und Kater. Bis zum 29. Januar können Katzen-Halter einen finanziellen Zuschuss dafür bekommen. Nach Angaben einer Sprecherin des Vereins "Menschen helfen Tieren" in Worms richtet sich die Aktion an alle Menschen mit Freigänger-Katzen, besonders auch an die, die ihre Tiere bisher aus Geldmangel noch nicht kastriert hätten. Die Kastration einer Katze könne bis zu 150 Euro kosten. Durch die jährliche Initiative des Deutschen Tierschutzbundes könne den Menschen im Aktionszeitraum ein Teil des Geldes wieder erstattet werden. Laut Landesverband des Tierschutzbundes gibt es allein in Rheinland-Pfalz hunderttausende herrenlose Straßenkatzen. Nur die Kastration von Freigängern könne diesen Teufelskreis durchbrechen. Neben dem Verein in Worms machen in der Region auch die Tierschutzvereine in Mainz und Bingen mit. Unterstützt werden sie von Tierärzten.