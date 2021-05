Die Mainzer Umwelt- und Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis90/Die Grünen) wird Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Die Stelle tritt sie zum 18. Mai an.

Schon seit Tagen kursierte das Gerücht - nun hat Katrin Eder ihren neuen Job offiziell bestätigt. Sie freue sich sehr und fühle sich geehrt, sagte sie im SWR-Interview. Gleichzeitig habe sie auch großen Respekt vor der Aufgabe.

Nach zehn Jahren im Mainzer Dezernat für Umwelt und Verkehr sei “genau jetzt” der richtige Zeitpunkt für ihren Wechsel in die Landespolitik. Sie spüre eine große Verantwortung, durchaus hohe Erwartungen und wolle die neue Aufgabe mit viel Elan, Ehrgeiz und ihrer Erfahrung angehen.

Spiegel lobt Eder

Ihre künftige Chefin, die designierte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne), erklärte: "Als Staatssekretärin wird Katrin Eder eine große und hochkompetente Bereicherung für das neue Klimaschutzministerium. Katrin Eder denkt Klima- und Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit zusammen. Ich freue mich daher sehr, dass Katrin Eder mit ihrer geballten Expertise Staatsekretärin wird."

Abschied aus dem Mainzer Rathaus

Katrin Eder verlässt das Mainzer Rathaus mit gemischten Gefühlen. “Es waren wirklich tolle Jahre mit einem super Team und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung”, resümiert Eder. Wenn sie daran denke, ihr Büro im Rathaus bald zu räumen, sei durchaus auch Wehmut dabei.

Höhen und Tiefen als Dezernentin

Die vergangenen zehn Jahre seien geprägt gewesen von vielen Höhen, aber auch echten Tiefen, sagt Eder. Sie wisse, dass sie sich “nicht nur Freunde gemacht” habe.

Immer wieder sei sie durch harte Zeiten gegangen. Ihre Politik habe polarisiert. Auf die Frage, was ihr größter Kampf gewesen sei, überlegt sie lange und sagt: “Eigentlich waren die gesamten zehn Jahre ein ganz schöner Kampf.”

Sich für die Verkehrswende einzusetzen sei immer damit verbunden, Menschen “etwas wegzunehmen”, beschreibt es Eder. Die Autofahrer-Lobby sei stark, und gute Umweltpolitik zu machen bedeute auch, unbequeme Entscheidungen zu fällen.

Katrin Eders größte Erfolge

Ihre schönsten Momente als Dezernentin? Da muss Katrin Eder nicht lange überlegen und nennt sofort den Bau der Mainzelbahn. Und dann die Einweihung des Mainzer Fahrradparkhaus. Dieses sei seit den 1990er Jahren diskutiert worden, und dass es nun stehe, mache sie glücklich. “Niemals vergessen werde ich aber den Tag, als wir zum ersten Mal mit der Mainzelbahn gefahren sind”, sagt Eder, “das war wirklich ein wunderbares Gefühl.” Vor allem, weil sie im Vorfeld gerade bei diesem Groß-Projekt sehr viele Anfeindungen habe ertragen müssen.

Umgang mit Angriffen

“Das war zum Teil purer Hass, der mir da entgegenschlug”, erinnert sich Eder, “das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht.” Das ein oder andere Mal habe sie sogar Anzeige erstattet. Inzwischen sei sie längst dazu übergegangen, Kommentare in den sozialen Medien einfach gar nicht mehr zu lesen. Es sei ihr gelungen, persönliche Kritik besser wegzustecken und “härter” zu werden.

Ihre Vision: ein grüneres Mainz

Insgesamt sei sie dankbar für die zehn Jahre, in denen sie die Landeshauptstadt habe gestalten dürfen. Was sie sich wünsche für Mainz in der Zukunft? Dass ihre beiden Söhne in einer Stadt aufwachsen, die immer grüner werde. Sie träume von noch viel mehr Grünflächen, weniger Autos und mehr sicheren Fahrrad- und Gehwegen. Sie habe diese Entwicklung begonnen, aber weiter gehen müsse diesen Weg ihre Nachfolgerin.

Eder will Frau als Nachfolgerin

Denn Katrin Eder legt sich fest: Sie möchte eine Frau als Nachfolgerin und verweist auf die Frauenquote der Grünen. Die sei für sie nicht verhandelbar. Neben Bürgermeister Günter Beck sieht Eder ganz klar eine weibliche Dezernentin und sagt: “Wir suchen schon nach einer geeigneten Frau.”

SWR-Informationen: Kommunalpolitikerin aus dem Rhein-Main-Gebiet im Gespräch

Sylvia Köbler-Groß, Fraktionschefin der Mainzer Grünen im Stadtrat, erläutert, die Dezernenten-Stelle werde offiziell ausgeschrieben. Bestätigen muss die Person am Ende aber die Fraktion. Für die Übergangszeit werde wohl Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) das Dezernat führen.

Er sagte am Freitagnachmittag: "Der Wechsel in das Ministerium von Anne Spiegel ist ein großer Gewinn für die Landesregierung und stärkt auch die Position der Landeshauptstadt Mainz. Ich gratuliere Katrin Eder zur neuen Aufgabe. Allerdings verliert die Landeshauptstadt mit Katrin Eder auch eine erfolgreiche und kompetente Dezernentin, die seit ihrem Amtsantritt der Umwelt und Verkehrspolitik in Mainz ihren Stempel aufgedrückt hat und ich persönlich verliere eine zuverlässige Kollegin, mit der ich gerne im Stadtvorstand zusammengearbeitet habe."

Sollte sich keine Frau für die Nachfolge Eders finden, kursieren auch schon andere Namen. Nach SWR-Informationen ist Marcel Kühle aus dem Mainzer Stadtrat im Gespräch. Der 33-jährige Ingenieur mit dem Schwerpunkt Klima- und Verkehrspolitik scheint Unterstützer innerhalb der Partei zu haben. Fakt ist, viel Zeit für die Suche bleibt nicht. Denn Eders letzter Arbeitstag ist der 17. Mai. “Meine Mitarbeiter werde ich auf jeden Fall vermissen”, das weiß Eder ganz sicher.