Es wird Zeit für eine Bilanz: Katrin Eder wechselt nach zehn Jahre als Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz in die Landespolitik. Wie hat sich Mainz durch sie verändert?

Nur wenige Politikerinnen schaffen, was Katrin Eder in Mainz geschafft hat. Es gibt eine Wortschöpfung, die immer wieder in sozialen Netzwerken fällt, wenn es um ihre Politik geht: “weggeedert” oder “veredert”. Diese kommen immer dann zum Einsatz, wenn Menschen wütend sind, sich ärgern, schimpfen über eine aufgerissene Straße, einen neuen Fahrradweg, die Umgestaltung eines Platzes oder die Abschaffung von Parkplätzen.

Katrin Eder hat in ihrer fast zehn Jahre langen Amtszeit als Chefin des “Dezernats V” für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr viele Projekte umgesetzt – und so manchen Shitstorm ertragen müssen. Ihr Name steht, ob man Fan ihrer politischen Arbeit ist oder auch nicht, für Veränderung - das scheint unstrittig.

Von Mainzelbahn bis Fahrradparkhaus

Als sie im Sommer 2011 die Nachfolge des CDU-Umweltdezernenten Wolfgang Reichel antrat, war Katrin Eder 34 Jahre alt und Partei- und Fraktionssprecherin der Mainzer Grünen. Damals hatte sie sich unter anderem vorgenommen, Mainz “ökologischer” zu machen, den Rad- und Fußverkehr zu stärken und den ÖPNV auszubauen.

Zehn Jahre später hat sie durchaus Ergebnisse vorzuweisen: Ihr politisch größtes Projekt dürfte wohl der Bau der Mainzelbahn gewesen sein, angestoßen noch von ihrem Vorgänger. 2019 wurde sie eingeweiht und Bürgermeister Günter Beck kommentierte damals: Dieses Projekt werde für immer mit Katrin Eders Namen verbunden bleiben.

Straßenbahn statt stinkendem Dieselbus SWR

Daneben steht die scheidende Dezernentin für die Umgestaltung zahlreicher Plätze, Parkplätze und Straßen in der Innenstadt – vom Hopfengarten über die Große Langgasse bis zur Bahnhofs- oder Boppstraße. Immer mit dem Ziel, die Stadt für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu machen – und unattraktiver für Autos. Erst in der vergangenen Woche weihte sie das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof ein, auch ein Projekt, an dem sie jahrelang gearbeitet hat.

Das neue Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof ist seit Kurzem in Betrieb. SWR Sarina Fischer

Man kann das gelungene, moderne, grüne Verkehrspolitik nennen, oder, wie Thomas Gerster, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, "konzeptlose Flickschusterei”.

CDU: Autos aus der Stadt verdrängt

Gerster hat sich jahrelang an Katrin Eder abgearbeitet. Seine Bilanz fällt unmissverständlich aus: “Sie ist angetreten, Mainz möglichst autofrei zu machen – und man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie dieses Ziel nicht konsequent verfolgt hat. Sie wollte den Autofahrern das Leben schwer machen”, analysiert der CDU-Mann.

Damit habe Eder auch dem Einzelhandel in der Innenstadt geschadet. “Man kann eine Einkaufsstadt wie Mainz auch kaputt machen, indem man keine Autos mehr reinlässt”, urteilt Gerster.

Radwege nicht besser

Außerdem habe ihre Politik gar keine wesentlichen Verbesserungen für den Radverkehr gebracht – vielmehr habe Eder bestehende Radwege verfallen lassen: “Nur Piktogramme auf die Straße malen reicht nicht aus.”

SWR Daniel Brusch

Eder hingegen verfolgte ein anderes Ziel: durch die Aufhebung der Nutzungspflicht für Radwege holte sie an vielen Stellen der Stadt die Fahrradfahrer auf die Straße.

Mainzer Radfahrer zufrieden

"Das war sinnvoll und richtig”, findet Wolfgang Stallmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, ADFC. “Die Vorstellung, dass ein Fahrradweg rot und immer neben der Fahrbahn sein muss, ist wirklich lange überkommen”, meint Stallmann. Er fügt an, Eder hätte noch viel mehr für die Umgestaltung von Mainz zur Fahrradstadt tun können, wenn im Stadtrat nicht so viel Widerstand gewesen wäre: “Es gibt halt Politiker, die fangen schon an zu heulen, wenn auch nur ein Parkplatz in der Stadt wegfällt.” Stallmanns Bilanz der Eder-Jahre fällt dennoch durchweg positiv aus: Die Grüne habe erkannt, dass Verkehrswende und Klimaschutz zusammengehörten.

Dauer-Streit mit der Umwelthilfe

Ein weiteres Großthema der Eder-Jahre: der Kampf um die Verbesserung der Luftqualität in der Stadt. Neben der Umrüstung der städtischen Busflotte ergriff Eder auch unbeliebte Maßnahmen, um die Schadstoffemissionen zu reduzieren und das drohende Diesel-Fahrverbot zu umgehen. Sicher auch getrieben von der Deutschen Umwelthilfe, die die Dezernentin im jahrelangen Rechtsstreit auf Trab hielt.

Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe - man traf sich vor Gericht wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Mainzer Luft SWR SWR -

Harte Verhandlerin

Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, blickt durchaus kritisch auf die Zeit zurück: “Frau Eder ist eine extrem harte Verhandlungspartnerin und sie hat es uns häufig nicht leicht gemacht.” Sie habe aber, das gesteht Resch ihr zu, vieles für Mainz erreicht und hinterlasse ein großes Erbe.

Vor allem die Einführung der Tempo-30-Zone in der Innenstadt sei “mustergültig für Deutschland.” Zum Ärger vieler Mainzer und Mainzerinnen hatte Eder im vergangenen Sommer Tempo-30 auf den Hauptverkehrsachsen der Innenstadt eingeführt – als erste deutsche Stadt überhaupt.

Persönliche Angriffe

Nicht nur hierfür erntete Katrin Eder Kritik, Spott und Shitstorms. Die Tonlage war meist ähnlich: sie fälle ideologische Entscheidungen, betreibe reine Klientelpolitik und bevormunde die Bürger mit einer Politik der Verbote.

Die Angriffe gegen sie, vor allem wenn sie persönlich wurden, gingen nicht spurlos an ihr vorüber, das hat sie einmal im SWR-Interview gesagt, als ihr im Zusammenhang mit der Mainzelbahn besonders heftiger Wind entgegen schlug und sie auch persönlich bedroht wurde.

Mitglieder der Partei "Die Grünen" feiern am 07.06.2009 im Rathaus in Mainz zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden im Mainzer Stadtrat Günter Beck (r) und der Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Eder (2.v.r.). Die rheinland-pfälzischen Grünen haben den Hochrechnungen zufolge ihr bislang bestes Landesergebnis bei Europawahlen erreicht. Demnach liegt die Partei, die derzeit nicht im Landtag vertreten ist, bei 9,6 Prozent. dpa Bildfunk Fredrik von Erichsen dpa/lrs

“Persönliche Attacken gehen in der Politik gar nicht”, sagt auch Eders leidenschaftlichster Kritiker Thomas Gerster. Und wünscht der Grünen alles Gute.

Nun geht Katrin Eder neue Wege – und wird als Staatssekretärin vermutlich weniger stark in der Öffentlichkeit stehen. Zumindest nicht mehr auf lokaler Bühne. Ihr Nachfolger oder Nachfolgerin tritt in große Fußstapfen. Denn: Eder hat polarisiert, aber auch viel bewegt in Mainz.