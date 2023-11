Am Samstag wurde in Bad Kreuznach die 61. Naheweinkönigin gekürt. Drei Kandidaten standen zur Wahl, das erste Mal auch ein Mann.

Die Gewinnerin Katharina Gräff ist 23 Jahre alt und Winzerin. Sie wuchs im Weingut ihrer Eltern in Mandel, etwa zehn Kilometer westlich von Bad Kreuznach auf. In ihrer Amtszeit möchte die 23-Jährige den Menschen zeigen, dass die Region rund um die Nahe ein schönes Urlaubsziel ist. Außerdem will sie die Region als Ort des Genießens präsentieren und die Zusammenarbeit zwischen den Winzerinnen und Winzern weiter stärken.

"Ich freue mich total. Mein ganzes Dorf und meine Familie freuen sich mit mir."

Tim Heck erster Naheweinprinz

Neben Katharina Gräff sind auch Tim Heck und Jana Blum zur Wahl angetreten. Mit Tim Heck zum ersten Mal ein Mann. Der 25-Jährige kommt aus Hargesheim. Enttäuscht, dass er nicht Naheweinkönig geworden ist, ist er aber nicht. "Katharina hat es verdient, ich freue mich sehr für sie", sagt Heck. Trotzdem sei er stolz, dass er jetzt der erste Naheweinprinz geworden sei. Seitdem er sich zur Wahl gestellt habe, habe er viel Zuspruch erhalten.

Keine Krone, dafür Brosche für Naheweinprinz

Eine Krone hat der Prinz am Samstagabend nicht bekommen. Im Voraus habe man sich auf eine Brosche geeinigt, erzählt Heck. Das sei seiner Meinung nach passender als ein Diadem. In diesem Jahr konnten sich erstmals alle Geschlechter für das Amt der Weinmajestät bewerben.

Empfänge für Weinmajestäten

Schon bald stehen für die neuen Weinmajestäten die ersten Termine an. Am Dienstag um 18 Uhr findet ein Empfang für die Weinkönigin Katharina Gräff in Mandel auf dem Dorfplatz statt. Am Mittwoch um 18 Uhr ist dann der Empfang für Tim Heck in Sankt Katharinen dran und am Donnerstag um 19 Uhr wird Weinprinzessin Jana Blum in Waldalgesheim offiziell empfangen.