Unbekannte haben bereits am vergangenen Freitag in Stadecken-Elsheim einen Kater gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Tier einen GPS-Tracker getragen, der von einer Zeugin gefunden wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Kater am Freitag gegen 16 Uhr gestohlen wurde. Er hat graues, kurzes Fell und auffällige grüne Augen, zudem einen schwarzen Punkt auf der Nase. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mainz-Lerchenberg entgegen.