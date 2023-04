Ein Bürogebäude steht in Flammen und die Menschen stehen an den Fenstern und brauchen Hilfe. In Wendelsheim (Kreis-Azey-Worms) wird am Samstag der Ernstfall geprobt.

Die Brand- und Katastrophenschutzübung findet auf dem Gelände des Hochtechnologieparks Mikroforum in Wendelsheim statt - und zwar auf dem Außengelände und auch in einem der Gebäude. Dabei sollenl nach Angaben von Peter Luh, einem der Objektmanager des Parks, verschiedene Rettungseinsätze geprobt werden. 200 Einsatzkräfte proben die Rettung Einzelheiten des Manövers sind nicht bekannt, aber die Einsatzkräfte werden möglicherweise üben, wie sie sich verhalten, wenn es in einem der Labore einen Chemieunfall gegeben hat und Menschen verletzt wurden. Außerdem soll trainiert werden, wie Personen aus Büroräumen aus den oberen Stockwerken gerettet werden können - wenn möglicherweise Flammen ihnen den Weg versperren. Nach Angaben von Kreisfeuerwehrinspekteur Michael Mattes werden etwa 200 Einsatzkräfte an der Übung teilnehmen - vor Ort und in der Logistik. Bevölkerung soll sich keine Sorgen machen Nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms wird die Übung zwischen 8 und 14 Uhr stattfinden. In diesem Zeitraum werden rund um Wendelsheim, in der Verbandsgemeinde Wöllstein und im nördlichen Teil des Landkreises Alzey-Worms mehr Feuerwehr- und Rettungswagen als sonst zu hören und zu sehen sein. Es bestehe kein Anlass zur Sorge, Anrufe bei Polizei und Feuerwehr seien unnötig. Mikroforum Wendelsheim Bei dem Mikroforum in Wendelsheim handelt es sich nach eigenen Angaben um einen privaten Hochtechnologiepark. Unternehmen können hier Tagungsräume, Büro- und Laborflächen anmieten. Derzeit sind auf dem Areal zehn Unternehmen untergebracht (Stand April 2023) .