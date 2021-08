36 Kräfte des Wiesbadener Katastrophenschutzes machen sich am Montagnachmittag auf den Weg nach Griechenland, um dort in den von Waldbränden betroffenen Gebieten zu helfen. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums beteiligen sich an diesem Einsatz insgesamt etwa 160 Kräfte - vor allem von hessischen Berufsfeuerwehren. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Rheinland-Pfalz unterstützt den Einsatz in erster Linie mit Material. Die Einsatzkräfte sollen für 14 Tage in Athen und der Region Attika arbeiten. Wegen der verheerenden Waldbrände hatte Griechenland die EU um Hilfe gebeten.