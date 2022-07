Katastrophenschutz Bad Kreuznach zieht erste Fluthilfe-Bilanz

Seit Tagen sind Helfer aus dem Landkreis Bad Kreuznach in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten im Einsatz. Sie suchen nach Vermissten und räumen auf.

Der Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach hat in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz bislang mehr als 10.000 Arbeitsstunden geleistet. Wie die Kreisverwaltung in einer ersten Bilanz mitteilt, waren bereits mehr als 1.000 Feuerwehrleute und Kräfte anderer Organisationen im Einsatzgebiet.

Team Medien Landkreis Bad Kreuznach

Nach Angaben des Katastrophenschutzes arbeiten die Feuerwehren, die DLRG und das Deutsche Rote Kreuz Hand in Hand mit dem Technischen Hilfswerk, dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Malteser Hilfsdienst.

Helfer suchen nach vermissten Menschen und Tieren

Insgesamt 1.055 Ehrenamtliche seien bereits vor Ort gewesen, um Menschen und Tiere zu suchen, Keller und Tiefgaragen auszupumpen und bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die Rettungshundestaffel suche unermüdlich nach Verschütteten. Die DLRG sei mit Tauchern und Strömungsrettern im Einsatz. Bis Sonntag (25.07.2021) wurden im Flutgebiet an der Ahr 132 Tote und 766 Verletzte gezählt. Aktuell gelten noch 149 Menschen als vermisst.

Hilfsaktion läuft weiter

Bei ihrer Abfahrt wurden die Helfer von der Feuerwehr Stromberg mit Transparenten und einem "Dankeschön" verabschiedet.

Am Wochenende wurden in Bad Kreuznach Pumpen und andere Geräte gereinigt, der Einsatz gehe aber weiter, so die Kreisverwaltung. Ab heute soll ein zusätzlicher Löschzug rund um die Uhr in Schuld und Insul im Einsatz sein.