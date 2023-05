Dieben klauen in Mainz Katalysatoren aus Autos

per Mail teilen

In den vergangenen drei Wochen sind in Mainz von acht Autos die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen worden. Die Diebe schlagen immer nachts zu.

Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag im Sertoriusring in Mainz-Finthen. Als der Autobesitzer morgens zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass sein Auto ungewöhnlich laut war. Da das am Abend zuvor noch nicht der Fall war, untersuchte er seinen Wagen. Dabei stellte er fest, dass der Katalysator fehlt.

Die Polizei vermutet jetzt, dass der oder die Täter den Kat mit einem Trennschleifer auf dem öffentlichen Parkplatz ausgebaut haben. Da das vermutlich ziemlichen Krach gemacht hat, hoffen die Ermittler jetzt, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner oder andere Zeugen melden.

Auto darf ohne Kat nicht fahren

Durch den fehlenden Katalysator durfte der Mann laut Polizei sein Auto nicht mehr fahren.

Außerdem könnten weitere Schäden am Fahrzeug entstehen, wenn es ohne funktionierenden Katalysator benutzt wird.

Acht Katalysator-Diebstähle seit April

Seit Mitte April kam es in der Mainzer Oberstadt und in Hechtsheim zu ähnlichen Fällen. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Sie bittet außerdem darum, bei ungewöhnlichen Geräuschen in der Nähe geparkter Fahrzeuge, die zum Beispiel von Trennschleifern verursacht werden können, sofort den Notruf der Polizei zu wählen.