In Bodenheim im Kreis Mainz-Bingen wurde in der Nacht auf Samstag der Katalysator eines Autos gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer des Autos, der aus Nierstein stammt, den Wagen über Nacht in der Nähe eines Zentrallagers abgestellt. Der Katalysator sei abgeflext worden. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.