per Mail teilen

Rund 60 Karstadt-Mitarbeiter haben in Mainz gegen die geplante Filialschließung Ende Oktober demonstriert. Vor allem kritisieren sie, dass sie nur ein halbes Jahr lang in einer Transfergesellschaft unterkommen sollen.

Wut, Enttäuschung, Resignation - das seien die Gefühle der 62 Mainzer Karstadt-Mitarbeiter zurzeit, sagte Petra Kusenberg, zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin auf der Kundgebung in der Mainzer Innenstadt. Mit Transparenten machten die Demonstranten am Montagmittag auf sich aufmerksam - viel Laufpublikum hatten sie auf dem Bischofsplatz jedoch nicht.

Dauer 0:44 min Demo Karstadt-Mitarbeiter Mainz Demo Karstadt-Mitarbeiter Mainz

Qualifizierung und Umschulung brauchen Zeit

"Wir fordern, dass sich die Bundesländer zusammenschließen und die Karstadt-Beschäftigten darin unterstützen, dass diese Transfergesellschaften über Bundesmittel auf zwölf Monate erweitert werden", sagte Kusenberg.

Gerade Mitarbeiter, die schon über 30 Jahre beschäftigt seien, müssten erstmal schauen, was für sie auf dem Arbeitsmarkt noch möglich sei, so Kusenberg. "Es müssen Qualifizierungsangebote und Umschulungen her - das ist innerhalb eines halben Jahres nicht erledigt." Die Mitarbeiter hätten mehr verdient. Sie arbeiteten durchschnittlich seit 18 Jahren bei Karstadt Mainz, manche schon, seit sie 14 Jahre alt sind.

Karstadt-Mitarbeiter fordern Job-Alternativen

Außerdem fordern die Mainzer Karstadt-Beschäftigten laut Verdi, dass Politik, Stadt und Arbeitnehmervertreter gemeinsam mögliche Job-Alternativen für die Karstadt-Mitarbeiter finden. Verdi sei in Gesprächen mit dem Betriebsrat des Mainzer Kaufhofs, ob einzelne Mitarbeiter vielleicht dorthin wechseln könnten.

Dauer 1:23 min Sendezeit 17:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Mainzer Karstadt-Beschäftigte gehen auf die Straße In Mainz haben etwa 50 Karstadt-Beschäftigte gegen die geplante Schließung der Filiale im Oktober protestiert. Damit folgen sie den Kaufhof-Beschäftigten, die bereits vergangene Woche etwa in Worms demonstriert haben. Video herunterladen (3,4 MB | MP4)

Ein letzter Funken Hoffnung besteht dennoch bei Verdi: "Für uns ist es wichtig, dass sich nochmal Politik, Vermieter und Unternehmen an einen Tisch setzen und prüfen, ob es für Karstadt in Mainz nicht doch eine Perspektive gibt."

Chance für Mainzer Innenstadt

Der Kaufhof-Karstadt-Konzern hatte Mitte Juni beschlossen, unter anderem die Mainzer Karstadt-Filiale und die Wormser Kaufhof-Filiale zu schließen. Die Stadt Mainz bedauerte die Entscheidung. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte aber auch, die Mainzer Innenstadt als Einkaufsstandort sei robust genug, um mit der Filialschließung umgehen zu können. Die geplante Neugestaltung der Ludwigsstraße biete die große Chance, diesen Bereich der Innenstadt nachhaltig zu entwickeln.

In Worms waren vergangenen Donnerstag rund 120 Menschen vor dem Kaufhof-Gebäude auf die Straße gegangen, darunter nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden und Kommunalpolitiker. Sie wollen erreichen, dass die Filiale nicht schon im Herbst geschlossen wird. Sollte sie doch im Herbst geschlossen werden, fordern die Mitarbeiter wie in Mainz, zwölf Monate in einer Transfergesellschaft unterzukommen.