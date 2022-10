Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am späten Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Bad Kreuznach gesorgt. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung dort hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil sich durch den Kamin Rauch in seine Wohnung drückte. Man habe daraufhin den Kamin vom Dach aus mit einer Wärmebildkamera untersucht, so die Feuerwehr. Dabei stellte sich heraus, dass der Kamin gebrannt hatte und mit sogenanntem Glanzruß zugesetzt war. Ein Schornsteinfeger entfernte den Ruß. Der Kamin darf laut Feuerwehr vorerst nicht weiter genutzt werden.