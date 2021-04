per Mail teilen

Unbekannte haben im rheinhessischen Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) neun kleine Schafe gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um so genannte Kamerunschafe. Die Tiere lebten auf einem gesicherten Gartengrundstück. Der oder die Diebe verschafften sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und haben die Tiere vermutlich mit einem Anhänger oder einem großen Fahrzeug abtransportiert. Der Diebstahl passierte am vergangenen Wochenende. Die Kamerunschafe sind nach Angaben der Polizei erst zwei Monate alt und etwa sechs Kilo schwer. Es handelt sich um kleine Hausschafe mit braun- schwarzer Fellzeichnung. Die Polizei in Mainz bittet um Hinweise.