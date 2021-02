Der Verein "Rheinhessen hilft" hat das Geld für einen neuen Kältebus für die Obdachlosenhilfe zusammen. Der Bus soll mehrmals in der Woche in Mainz, dem Kreis Mainz-Bingen und den Wiesbadener Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim auf der anderen Rheinseite unterwegs sein. Menschen ohne festen Wohnsitz sollen mit Decken, Schlafsäcken und warmen Essen versorgt werden. Innerhalb von fünf Wochen seien rund 15.000 Euro an Spenden zusammengekommen - man sei überwältigt von diesem bürgerschaftlichen Engagement, so die Vereinsvorsitzenden.