Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) ist heute entlang des Rheins in Rheinhessen und Wiesbaden unterwegs. Per Hubschrauber wird ein spezielles Granulat abgeworfen. Dabei handelt es sich nach Angaben der KABS um den biologischen Wirkstoff BTI. Dieser töte die Larven der Mücken ab, bevor sie schlüpfen. Für andere Tiere und Menschen sei das Mittel ungefährlich. Der Hubschrauber wird heute vor allem über Oppenheim, Budenheim und Wiesbaden fliegen. Nach der Bekämpfung der Wald-Stechmücke im April gehe man nun gegen die Auwald-Stechmücke vor, so eine Sprecherin. Diese verbreite sich nach Hochwasser manchmal mehrmals im Jahr.