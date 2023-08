Vor dem Mainzer Landgericht hat der Prozess gegen einen 18-Jährigen aus Mainz begonnen. Laut Anklage hat er einiges auf dem Kerbholz.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der junge Mann bereits mehrfach vorbestraft. Nun muss er sich unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls vor dem Jugendschöffengericht in Mainz verantworten. Immer bei seinen Straftaten mit dabei: eine 20-Jährige aus dem hessischen Taunusstein. Ihr wird aber heute nicht der Prozess gemacht.

Schaden von 230.000 Euro angerichtet

Bei den Taten des 18-Jährigen und seiner Komplizin entstand laut Anklage ein Schaden von etwa 230.000 Euro. So wird ihm vorgeworfen, in einer Garage in Mainz-Bretzenheim Feuer entfacht zu haben, in der der Eigentümer unter anderem Feuerwerkskörper gelagert hatte. Die Garage war komplett ausgebrannt. Dabei hatten Flammen von der Garage auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Haus konnte aber rechtzeitig geräumt werden, so dass die Bewohner nicht verletzt wurden.

Angeklagter gesteht Taten

Zum Prozessbeginn stritt der junge Mann die Tat nicht ab. Seine Anwältin erklärte, er habe in der Garage zusammen mit seiner Freundin einen Schlafplatz gesucht. Zuvor sei er aus der Wohnung seiner Großeltern geflogen. Er habe Alkohol getrunken und Amphetamine genommen. Nach dem Brand der Garage seien die beiden dann in ein Parkhaus gegangen.

Bei dem Brand in Mainz-Bretzenheim kam nur durch Glück niemand zu Schaden. BYC-News

Autos in Mainzer Tiefgarage zerstört

Wenige Tage später sollen die beiden dann laut Anklage in der Tiefgarage der Kupferbergterrassen in Mainz randaliert haben. Sie schlugen an neuen Autos die Scheiben ein, klauten Sonnenbrillen, Münzgeld und andere Gegenstände und sprühten dann mit Feuerlöschern in die Autos und in der Tiefgarage herum. Allein der Schaden an einem Porsche Carrera betrug mehr als 100.000 Euro.

Nach Zerstörung neben Diebesgut eingeschlafen

Auch diese Tat gab der Angeklagte über seine Anwältin zu. Nach der Zerstörung seien beide in einem Treppenhaus eingeschlafen. Dort habe die Polizei sie dann gefunden. Das Diebesgut aus den zerstörten Autos habe in Tüten neben ihnen gelegen. Auch in diesem Fall hatte der junge Mann nach Aussage seiner Anwältin Alkohol getrunken.

18-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Bei dieser Aktion wurde der 18-Jährige dann festgenommen. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügte, ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft für ihn an. Seitdem befindet er sich in einer Jugendstrafanstalt.