Sieben Jung-Waschbären haben in Gießen (Hessen) ihre Mütter verloren. Nachdem kein neues Zuhause gefunden werden konnte, fasste man sich in Mainz ein Herz.

Eigentlich sind Waschbären nachtaktive Tiere. Davon ist im provisorischen Gehege im Mainzer Tierheim aber nichts zu spüren. Die Sonne scheint und die jungen Waschbären toben durch ihre Anlage. Sie klettern Hosenbeine rauf, knabbern Trockenfutter, planschen in einem ausrangierten Babyschwimmbecken. Die sieben sind Waisen. Ihre Mütter verendeten im Raum Gießen. Da man auf die Schnelle keinen Wildpark oder Zoo finden konnte, der die Tiere bei sich aufnimmt, kamen die Waschbären kürzlich im Alter von etwa vier Wochen nach Mainz.

Waschbären mit Flasche aufgezogen

Die Leiterin des Mainzer Tierheims, Vanessa Kapesser, nahm die Bande zunächst mit nach Hause und päppelte die Tiere dort mit der Flasche auf. Danach folgte der Umzug ins Tierheim. Und hier werden Männchen Norbert und seine sechs namenlose Begleiterinnen wohl vorerst auch bleiben. Vanessa Kappesser sagt, die weiblichen Tiere seien optisch so schwer zu unterscheiden, dass man ihnen keinen Namen gegeben habe.

Im Tierheim in Mianz leben sieben verwaiste Jung-Waschbären. Neben Obst und Gemüse fressen sie inzwischen auch gerne Trockenfutter. SWR Daniel Brusch

Auswilderung ist verboten

Waschbären zählen zu den invasiven Arten und sind in der Europäischen Union (EU) nicht erwünscht, unter anderem, weil sie die heimische Artenvielfahrt bedrohen können. Waschbären sind Allesfresser. Neben Gemüse und Obst fressen sie auch kleine Fische, Krebse, Frösche oder Mäuse.

Warum ist der Waschbär invasiv? Eine EU-Verordnung regelt: Invasive Arten müssen bekämpft werden. Waschbären stehen seit dem Jahr 2016 EU-weit auf der Liste der unerwünschten Tier- und Pflanzenarten. Der Waschbär fällt inzwischen in allen Bundsländern unter das Jagdrecht.

Waschbären bekommen neues Gehege

Waschbären haben keine guten Augen, deshalb tasten sie viel und untersuchen alles, was ihnen unter die Finger kommt ganz genau. Sie sind also sehr aktiv und das ist nun auch eine Herausforderung für das Mainzer Tierheim. Denn das neue Waschbären-Gehege soll den Tieren möglichst viel Ablenkung bieten. Schon jetzt gibt es bunte Hängematten und eine Schaukel. Für das neue Gehege brauche man zum Beispiel alte Katzenkratzbäume und ein Hochbett, sagt Leiterin Vanessa Kapesser. Geldspenden nehme man auch entgegen. Auch Patenschaften sind möglich, das kostet im Jahr mindestens 60 Euro.

Waschbären toben gerne. Deshalb kommt die Kinderschaukel in der Aussenanlage im Mainzer Tierheim gut an. SWR Daniel Brusch

Da Waschbären über zehn Jahre alt werden können, werden die sieben Tiere wohl eine Weile in Mainz bleiben. Sollte sich dennoch irgendwann ein Wildpark oder ein Zoo finden, der die Bande bei sich aufnimmt, müssten die Waschbären noch einmal umziehen.

Nicht-heimische Arten können Schäden anrichten

Tierarten wie die Wanderratte und der Asiatische Eschenprachtkäfer, die hier nicht heimisch sind, haben in den vergangenen 60 Jahren in Europa Schäden von mehr als 116 Milliarden Euro verursacht. Das teilte das Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Donnerstag mit. In Deutschland seien es im selben Zeitraum rund acht Milliarden Euro gewesen. Wanderratte, Eschenprachtkäfer, Wildkaninchen, das Beifußblättrige Traubenkraut und die Plattwurmart Gyrodactylus salaris gelten den Angaben zufolge als die fünf größten Kostenverursacher unter den invasiven Arten.