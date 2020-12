per Mail teilen

Seit Donnerstagmorgen wird ein zwölfjähriger Junge aus einer Betreuungseinrichtung in Wiesbaden vermisst. Laut Polizei wurde der Junge zuletzt am Donnerstag gegen 9:00 Uhr morgens von einer Betreuerin gesehen. Er ist etwa 150 cm groß, schlank und hat kurze, glatte braune Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-3453333 entgegen.