Katholiken und andere in Worms packen an: Damit das Angebot der Wormser Tafel trotz Corona-Virus weiterlaufen kann, liefern Freiwillige das Essen an Bedürftige. Mit ihren Privatautos.

Fast 40 Freiwillige unterschiedlichen Alters sind dem Aufruf des katholischen Dekanats und der katholischen Jugend gefolgt und wollen der Wormser Tafel helfen. Mit ihren eigenen Autos liefern sie Essenspakete an Bedürftige. Das sind etwa 170 Haushalte.

Der Chef der Wormser Tafel, Jürgen Sehrt, weist die Helfer ein. SWR Jürgen Wolff

So wollen die Freiwilligen verhindern, dass die Arbeit der Wormser Tafel zum Stillstand kommt. Denn viele Ehrenamtliche, die sich dort engagieren, gehören zur Risikogruppe, genau wie viele Kunden der Tafel, die deswegen das Angebot nicht mehr wahrnehmen können.

Die Helfer treffen sich mit ihren Autos auf dem Festplatz am Rhein. Dann werden immer drei Wagen zur Tafel fahren und dort die Essenspakete einladen, denn mehr Autos können an dem Gebäude nicht parken. Die Lebensmittel gehen dann zunächst an über 60-Jährige, in einer nächsten Tour sollen dann Alleinerziehende beliefert werden.

Weitere Tafeln in der Region können wieder öffnen

Auch in Bingen und Kirn helfen junge Menschen der Tafel. In Kirn haben sich Abiturienten bereit erklärt, das Essen an Bedürftige auszugeben und zu liefern. In Bingen wurde die Tafel am Mittwoch wieder eröffnet. In den nächsten Tagen folgen dann die Tafeln in Ingelheim und Sprendlingen.