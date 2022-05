Am Wochenende wurden im Rhein zwischen Rüdesheim und Lampertheim wieder europäische Flussaale in die Freiheit entlassen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt konnten rund 60.000 Jungtiere ausgesetzt werden. Die Tiere seien in gut belüfteten Fischwannen auf Booten an geeignete Stellen in Ufernähe gebracht worden. Dort seien sie dann in den Rhein gesetzt worden.