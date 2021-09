Juliane Schäfer neue Weinkönigin in Rheinhessen

per Mail teilen

Juliane Schäfer ist zur neuen rheinhessischen Weinkönigin gewählt worden. Die Winzertochter aus Flonheim repräsentiert damit das größte deutsche Weinanbaugebiet.

Die 24-Jährige Betriebswirtin setzte sich am Samstagabend in Ingelheim gegen Mirjam Bäßler aus Harxheim, Cinderella Britzius aus Saulheim, Julia Deißroth aus Guntersblum sowie Marleen Ebling aus Schornsheim durch.

Die fünf Bewerberinnen stellten sich mit einem persönlichen Film und in Gesprächsrunden über den Wein und Rheinhessen vor.

Schäfer sagte nach der Wahl, sie habe höchsten Respekt vor der Aufgabe, das größte deutsche Weinanbaugebiet zu vertreten. In ihrer Amtszeit wolle sie zeigen, wie facettenreich Rheinhessen sei und die Region würdig vertreten.

Am Donnerstag wird Juliane Schäfer offiziell in ihrem Heimatort Flonheim auf dem Marktplatz empfangen. Schäfer tritt als Weinkönigin die Nachfolge von Eva Müller aus Wöllstein an, die das Amt corona-bedingt zwei Jahre lang ausfüllte und vor einem Jahr zur deutschen Weinprinzessin gewählt wurde.

Die Wahl zur Deutschen Weinkönigin ist am 24. September. Für Rheinhessen wird dort Andrea Böhm aus Wörrstadt an den Start gehen.