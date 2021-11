per Mail teilen

Ein 17-jähriger Dienheimer ist am Sonntagmorgen von mehreren Personen blutig geschlagen worden. Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner in Oppenheim, dass ein unbekannter Mann blutend vor der Tür liege. Gegenüber der Polizei konnte der betrunkene Jugendliche nicht sagen, wie er dorthin gekommen war. Mehrere Personen hätten ihn Stunden zuvor in der Nähe des Tiergartens zusammengeschlagen. Hinweise auf die Täter konnte er nicht geben. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.