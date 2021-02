per Mail teilen

Ein 15-Jähriger hat am Sonntagnachmittag im Wormser Pfrimmpark für Angst und Schrecken gesorgt. Offenbar war der Jugendliche nach einem Familienstreit mit einer Axt auf Hunde losgegangen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag zunächst zu einem Familienstreit in Worms gerufen worden. Auf dem Weg dorthin erhielt die Streife jedoch die Meldung, dass im nahegelegenen Pfrimmpark ein junger Mann mit einer Axt auf Hunde losgehen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten Passanten den Jugendlichen bereits zu Boden gedrückt und ihm die Axt weggenommen. Als die Polizisten übernehmen wollten, versuchte der 15-Jährige an die Dienstwaffe einer Beamtin zu gelangen. Dies misslang, der junge Mann sei daraufhin gefesselt worden.

Mutter geht auf Polizisten los

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-Jährige offenbar zu der Familie gehörte, zu deren Streit die Polizei gerufen worden war. Die Mutter des Jungen habe sich ebenfalls vor Ort im Pfrimmpark befunden und versucht, die Beamten von ihrem Sohn wegzuziehen, so die Polizei. Schließlich habe auch die Frau gefesselt werden müssen.

15-Jähriger in Psychiatrie

Da der Jugendliche offensichtlich unter psychischen Problemen litt, wurde er laut Polizei in die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey eingewiesen. Seine Mutter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen Mutter und Sohn sei ein Verfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte eingeleitet worden.

Polizei sucht mutmaßliches Opfer und Videos

Die Polizei hat vor Ort beobachtet, wie Parkbesucher das Szenario im Wormser Pfrimmpark gefilmt haben. Diese Videos könnten im Strafverfahren als Beweismittel wichtig sein. Außerdem soll der Jugendliche eine Frau mit der Axt bedroht haben. Sowohl die Zeugen, die gefilmt haben, als auch das mutmaßliche Opfer werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.