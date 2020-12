Eine Jugendliche hat gestern Polizei und Feuerwehr in Worms mehrfach auf den Plan gerufen. Die 17-Jährige zündete am zunächst einen Feuerwerkskörper. Gegen 21:30 Uhr rückte die Feuerwehr aus, weil Müll am Fahrbahnrand brannte, Sachschaden entstand nicht. Gegen 23:00 Uhr schließlich war es ein Mülleimer, den die 17-Jährige ansteckte. Die Polizei traf das Mädchen in der Nähe an und übergab es ihrem Vater.