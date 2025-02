per Mail teilen

Regelmäßig verteilen junge Leute in Mainz Tee, belegte Brötchen und Hygieneartikel an wohnungslose Menschen. Mit der Aktion "Warm durch die Nacht" wollen sie helfen.

Eine Gruppe von zehn jungen Ehrenamtlichen der youngcaritas Mainz zieht einen Bollerwagen über das Kopfsteinpflaster in der Mainzer Innenstadt. Darin sind heißer Tee, Bananen, Brötchen und Kekse. Alle sechs bis acht Wochen ist die Gruppe in Mainz unterwegs.

Louisa Eizenhöfer ist zum ersten Mal dabei. "Ich finde, die Städte werden den Obdachlosen gegenüber immer feindlicher, was die Architektur angeht, sodass sie sich zum Beispiel nicht mehr auf Bänke legen können", sagt sie. "Die Menschen sind eh schon ganz unten, ihnen dann ein bisschen was zu geben, finde ich sehr schön."

Die Helferinnen laufen mit ihrem Bollerwagen durch die Mainzer Innenstadt. Wohnungslosen Menschen, die sie sehen, bieten sie Tee, Brötchen oder ein Gespräch an. SWR

"Warm durch die Nacht" hilft in Mainz seit 2023

Seit ungefähr zwei Jahren gehen die jungen Erwachsenen - immer in unterschiedlicher Zusammensetzung - regelmäßig durch die Innenstadt und schauen, wem und wo sie helfen können. Die Gruppe läuft auch zu Orten, an denen die Wohnungslosen im Winter oft vor der Kälte Schutz suchen - zum Beispiel am und im Bahnhof.

Man merkt, die Leute sind dankbar und nehmen jede Hilfe an, die sie kriegen können.

"Es ist wichtig, dass man auf die wohnungslosen Menschen zugeht", sagt Julia Ammon. Auch sie hilft ehrenamtlich. "Im Alltag geht das häufig unter, wenn man vielleicht gestresst ist und dann doch einfach vorbeiläuft", sagt die Mainzerin.

Gespräche mit Wohnungslosen sind ihnen wichtig

Die Helferinnen und Helfer wollen nicht nur warme Getränke oder Kleidung verteilen. Sie wollen auch ins Gespräch mit den Wohnungslosen kommen.

Verena Becker koordiniert die Aktion "Warm durch die Nacht" und sagt, den jungen Erwachsenen sollen vor allem Berührungsängste gegenüber Wohnungslosen genommen werden. Der Fokus liege darauf, sie für die Themen Wohnungslosigkeit und Armut zu sensibilisieren.

Wir wollen dafür sensibilisieren: Diese Menschen gibt es, die Menschen sind unter uns - hinsehen, statt wegschauen.

Die Helfer und Helferinnen von "Warm durch die Nacht" sagen: Die Wohnungslosen nehmen das Angebot gut an, freuen sich über die spontanen Besuche und darüber, gesehen zu werden. Und die Ehrenamtlichen gehen an diesem Abend mit dem Gefühl nach Hause, etwas Gutes getan zu haben.