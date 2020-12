Jugendliche haben am Wochenende in Mainz-Mombach wahrscheinlich einen Bahnunfall verhindert. Sie hielten einen Zug an, weil auf den Gleisen Kinder spielten. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatten drei sieben und acht Jahre alte Kinder im Bahnhof in Mainz-Mombach Gegenstände auf die Schienen gelegt. Sie waren dazu ins Gleisbett gesprungen. Die Jugendlichen konnten die Kinder zwar verscheuchen, diese kamen aber wieder. Die Jugendlichen gaben daraufhin einem Zugführer Zeichen, damit dieser stoppen konnte. Dadurch sei ein Unfall mit den Kindern im Gleis verhindert worden, teilt die Bundespolizei mit. Zwei Kinder wurden den Eltern übergeben, das Dritte rannte nach Hause, kam aber anschließend mit der Mutter zurück, um über die Vorfälle zu berichten. Die Polizei hatte die Gleise vorsorglich gesperrt, deshalb kam es zu Verspätungen im Zugverkehr.