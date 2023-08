Jugendherberge in Mainz eröffnet nach zehn Monaten wieder

Die Mainzer Jugendherberge ist von Kopf bis Fuß neu gestaltet und modernisiert worden. Dafür war sie zehn Monate geschlossen. Jetzt öffnet sie wieder ihre Türen.

"Herzlich Willkommen in der alten, neuen Jugendherberge" – so oder so ähnlich werden die Gäste seit Freitagmorgen in der Mainzer Jugendherberge begrüßt. Denn nach zehn Monaten Sanierungsarbeit kommen jetzt wieder die Gäste. Sechs Millionen Euro hat das Deutsche Jugendherbergswerk Rheinland-Pfalz in die Erneuerung des Gebäudes gesteckt. Das legt nahe: Hier ist kein Stein auf dem anderen geblieben.

Mehr Platz bei der Ankunft

Was als erstes auffällt: Der Empfang ist deutlich größer als früher. Und bunter. Um den zusätzlichen Platz zu schaffen, ist die Jugendherberge durch einen Anbau erweitert worden. "Eine geräumige Rezeption ist für uns wichtig, weil oft große Gruppen wie Schulklassen kommen, die einchecken. Die müssen sich gut verteilen können", erklärt Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Zimmer mit zwei bis sechs Betten

Nach dem Einchecken geht es von hier aus für die meisten erst einmal in die Zimmer. Wahlweise stehen von 2- bis 6-Bett-Zimmern alle Größen zur Verfügung, alle ausgestattet mit Dusche und Toilette. Auch hier ist alles bunt. Geditz: "Wir haben die Möbel extra für uns anfertigen lassen. Betten von Jugendherbergen können Sie nicht einfach von der Stange kaufen, die müssen schon auch mal tobende Kinder aushalten."

Kühles Bier im Bistro

Sind die Taschen und Koffer abgelegt, stehen den Gästen viele Möglichkeiten offen. Ein kleiner Snack gefällig? Den gibt es im (ebenfalls knallbunten) Bistro. Für kleine Kinder sind hier eine Spielecke und eine kleine Kletterwand eingerichtet. "Und abends, wenn die Kinder im Bett sind, können die Eltern hier auch ein Bier trinken", sagt Geditz grinsend.

Der Spielbereich im Bistro. SWR Andreas Neubrech

Restaurant bietet größere Auswahl an Essen

Volle Mahlzeiten gibt es dagegen im Restaurant. Frühstück steht für alle Gäste bereit. Optional können Mittag- und Abendessen dazugebucht werden. Auch das Restaurant ist moderner und leistungsfähiger geworden. Die Mahlzeiten werden als Buffet angeboten. Nun ist laut Geditz auch genug Platz vorhanden, um neben den herkömmlichen Speisen vegetarische und vegane Gerichte anzubieten.

Das Personal freut sich hier nicht nur über die Familien, Schulklassen und anderen Gruppen, die in der Jugendherberge übernachten. "Auch Externe sind hier Willkommen, die nicht bei uns übernachten. Wir haben das Restaurant für die Allgemeinheit geöffnet", so Betriebsleiter Emmanouil Makras.

Die neu gestaltete Außenanlage ist noch nicht ganz fertig. SWR Andreas Neubrech

Spielanlagen im Außenbereich

Noch nicht ganz fertig ist der Außenbereich, der mit neuen Spielgeräten für Kinder und Jugendliche ausgestattet wird. Hier laufen die letzten Arbeiten noch. Außerdem steht den Familien und Gruppen eine Grillanlage zur Verfügung, damit sie abends gemütlich bei einer Bratwurst und einem Steak beisammensitzen und den Blick zwischen den Bäumen durch auf den Rhein genießen können.

Eine weitere Neuigkeit ist ein zusätzlicher Veranstaltungssaal. "Den haben wir bewusst mit Glasscheiben versehen und sehr offen gehalten. Das heißt, er ist sehr hell", erklärt Makras. In diesem und den anderen Veranstaltungsräumen können sich Vereine treffen, um beispielsweise Theaterstücke zu proben, Gruppen Workshops abzuhalten oder Fortbildungen zu halten.

Die Jugendherberge in Zahlen

Insgesamt hat die Mainzer Jugendherberge 178 Betten in 47 Zimmern. Geditz schätzt die Auslastung nach der Wiedereröffnung auf 40.000 Übernachtungen pro Jahr. Um den Betrieb kümmern sich insgesamt 25 Mitarbeiter. Das Jugendherbergswerk Rheinland-Pfalz / Saarland saniert in der Regel jährlich mindestens eine Herberge, um die Häuser den aktuellen Bedürfnissen der Besucher anzupassen.