Kreis gründet Berufsagentur für junge Menschen

Die Kreisverwaltung Alzey-Worms hat am Mittwoch eine Jugend-Berufsagentur gegründet. Damit wolle man Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren bessere Chancen in der Arbeitswelt eröffnen, sagte eine Sprecherin. Künftig sollen jungen Menschen spezielle Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es geht um Themen wie passende Ausbildung- oder Studienplätze, um die Finanzierung während der Ausbildung oder um Hilfen für Arbeitslose. Auch wer einen Praktikumsplatz suche, sei bei der neuen Berufsagentur in Alzey richtig, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Ähnliche Agenturen gibt es bereits in Worms, in Mainz und in Ingelheim.