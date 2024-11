Ein teurer schwarzer Jeep wurde Montagnacht in Grünstadt gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf fast 90.000 Euro. Sie vermutet, dass Diebe das Auto per Relay Attack gestohlen haben. Bei so einer Attacke fängt der Täter das Funksignal des Autoschlüssels ab. Er nutzt es selbst, um das Auto zu öffnen.