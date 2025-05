Der 19-jährige Tim Sieper (parteilos) ist Ortsbürgermeister in Eckenroth im Kreis Bad Kreuznach. Er ist der jüngste Ortschef in Deutschland. Ein Titel, den er gerne schnell weitergeben will.

225 Einwohnerinnen und Einwohner, Weinberge und Wald, Wanderungen mit Lamas, frische Wachteleier, einen Förderverein für das Dorfleben, die Freiwillige Feuerwehr – unter anderem das ist Eckenroth im Kreis Bad Kreuznach, die Heimat von Tim Sieper. Tim Sieper folgt Frau aus der Eifel als jüngster Bürgermeister von Deutschland Er ist nun der jüngste Bürgermeister Deutschlands und hat eine ebenfalls 19-jährige Bürgermeisterin aus der Eifel auf dieser Rangliste auf den zweiten Platz verdrängt. Roscheid 19-Jährige führt Dorf Deutschlands jüngste Bürgermeisterin kommt aus der Eifel Caroline Candels ist seit Anfang September Bürgermeisterin von Roscheid in der Eifel. Jünger als die 19-Jährige ist bislang keine Ortschefin in Deutschland. 18:15 Uhr Landesschau Rheinland-Pfalz SWR RP Genau einen Monat ist er jünger als seine Kollegin. Tatsächlich aber interessiere ihn das gar nicht so, sagt Tim Sieper: "Ich mache mir da wirklich nichts draus, das ist nur ein Titel." Tim Sieper übernimmt Amt von seinem Vater Nach der Kommunalwahl 2024 hatte zunächst sein Vater, Michael Sieper, das Amt des Ortsbürgermeisters in Eckenroth übernommen. Im März musste er es aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Niemand aus dem Dorf wollte das Amt übernehmen, bis sich Tim Sieper einen Ruck gegeben hat. Der neue junge Bürgermeister in Eckenroth sieht sich gemeinsam mit seinem Vorgänger, seinem Vater, und dem Ersten Beigeordneten im Dorf um (v.l. Michael Sieper, Tim Sieper, Hans-Peter Adam). SWR Sibylle Jakobi Er habe nicht gewollt, dass Eckenroth von einem Beauftragten nur noch verwaltet werde, im Ort nichts mehr passiere und die Bürger nicht mehr zusammenkämen, erklärt Tim Sieper. Der Ortsgemeinderat wählte ihn mit Zweidrittelmehrheit zum neuen Ortschef. Damit gibt es wenigstens noch ein paar Leute, denen ich was beweisen muss. Zweidrittelmehrheit klingt erstmal nach guter Unterstützung. Es bedeutet aber auch, dass zwei von sechs Ratsmitgliedern gegen ihn gestimmt haben. Tim Sieper kommentiert die beiden Nein-Stimmen selbstbewusst. Er meint, es gäbe dann wenigstens noch ein paar Leute, denen er etwas beweisen muss. Amtsvorgänger helfen dem jungen Bürgermeister von Eckenroth Dabei unterstützt wird er auch vom Ersten Beigeordneten, der ab März das Amt kommissarisch übernommen hatte. "Ich finde es gut, dass ein junger Mensch das macht", meint Hans-Peter Adam. Denn er setze darauf, dass der junge Tim Sieper lange Ortsbürgermeister in Eckenroth bleibe und damit kontinuierlich seine Ideen umsetzen könne. Der jüngste Bürgermeister Deutschlands inspiziert gemensam mit seiner Unterstützern den Dorfplatz in Eckenroth (v.l. Tim Sieper, sein Vater Michael Sieper, Hans-Peter Adam). SWR Sibylle Jakobi Der Papa, Michael Sieper, ist stolz auf seinen Sohn und traut ihm einiges zu. Tim sei bis vor ein paar Jahren eher zurückhaltend gewesen, erzählt er. Inzwischen habe er sich aber sehr gewandelt, sei selbstbewusst und zielsicher: "Der lässt sich auch kein X für ein U vormachen und der weiß, was er will." Sieper will junge Menschen für Eckenroth begeistern Tim Sieper will Eckenroth im Internet besser und jünger präsentieren. Er kennt die Social Media-Kanäle, mit denen seine Generation angesprochen wird. Er will damit junge Leute zu den Festen nach Eckenroth locken, ihnen aber auch das Dorfleben schmackhaft machen. Für ihn sei klar, dass er in Eckenroth bleibe, sagt der 19-Jährige. Er fühle sich hier wohl. Es sei sehr familiär im Dorf, ruhig und ganz entspannt. Im März hat Tim Sieper Abitur gemacht. Jetzt jobbt er, bis sein Studium für Sport- und Bewegungstherapie beginnt und arbeitet sich in sein neues Amt ein. Junge Menschen sollen mitmischen Es sei wichtig, dass sich junge Menschen politisch und gesellschaftlich engagierten, meint Sieper. Er selbst ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Eckenroth und hat erste kommunalpolitische Erfahrungen im Jugendrat der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg gemacht. Hoffentlich gibt es bald einen noch jüngeren. In Eckenroth möchte Tim Sieper möglichst lange Ortsbürgermeister bleiben. Und vielleicht, meint er, könne er damit auch Vorbild für andere junge Menschen sein. Den Titel "jüngster Bürgermeister Deutschlands" werde er gerne weitergeben: "Hoffentlich gibt es bald einen noch jüngeren."