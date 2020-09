In Mainz sind die Jüdischen Kulturtage 2020 eröffnet worden. Bis zum 25. November soll mit Vorträgen, Festen, Musikveranstaltungen und Führungen über das jüdische Leben und die jüdische Kultur informiert werden.

Zum ersten Mal wird die Veranstaltungsreihe gemeinsam von den drei SchUM-Städten Mainz, Worms und Speyer ausgerichtet. Zum Auftakt am Europäischen Tag der jüdischen Kultur erklärte der Mainzer Rabbiner Aharon Vernikovsky in einem Vortrag die Bedeutung des Themas Reinheit im Judentum.

In den kommenden Wochen gibt es ein vielfältiges Programm: unter anderem einen Vortrag zum Thema "Frauen und SchUM" in Speyer und eine Filmvorführung zum Thema "Steine, Bauten und Wasser" in Worms. Außerdem sollen Entwürfe für einen Planungswettbewerb für den Alten Jüdischen Friedhof in Mainz ausgestellt werden.

Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur, der am 6. September 2020 in rund 30 Ländern stattfindet, wird an das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche erinnert. Auf lokaler und regionaler Ebene fanden auch in Rheinland-Pfalz Führungen zu Stätten jüdischer Kultur, Konzerte, Ausstellungen und Vorträge statt.

Der rheinland-pfälzische Beauftragte der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen, Dieter Burgard, mahnte im Vorhinein: "Die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur bieten am Sonntag, 6. September, auch in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, in der Begegnung mit Menschen jüdischen Glaubens Unkenntnis und Vorurteile abzubauen. In diesen Zeiten, in denen der Antisemitismus sich ausbreitet, ist dies dringender denn je."

Die Städte Speyer, Worms und Mainz gelten als Zentren des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz. Die sogenannten SchUM-Städte haben beantragt, dass ihre Stätten jüdischer Kultur UNESCO-Welterbe werden. Der Antrag dazu wurde zu Beginn des Jahres unterzeichnet.

Zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert entwickelte sich am Rhein ein geistiges und kulturelles Zentrum des Judentums. 1220 schlossen sich die drei Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz zu einem Bündnis zusammen. Der Begriff SchUM setzt sich aus den hebräischen Anfangsbuchstaben für die drei Städte zusammen: Schin (Sch) für Schpira (Speyer), Waw (U) für Warmaisa (Worms) und Mem (M) für Magenza (Mainz). Bis heute verdeutlichen Bauten wie Synagogen, Friedhöfe und Bäder den Einfluss der SchUM-Gemeinden.