Die Städte Mainz, Worms und Speyer begehen gemeinsame jüdische Kulturtage. In Worms startet das Programm aus Vorträgen, Konzerten und Ausstellungen heute. Nach Angaben der Veranstalter sollen die jüdischen Kulturtage die vielen Facetten jüdischer Geschichte und Gegenwart abbilden und vermitteln. In Vorträgen und Ausstellungen wird es um jüdische Architektur, Musik, Kultur und Religion gehen. Auch Konzerte stehen auf dem Programm. Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling sagte, er freue sich, dass es trotz der Corona-Einschränkungen möglich sei, die jüdischen Kulturtage zu begehen. Die Städte Speyer, Mainz und Worms streben im Verbund der so genannten SchUM-Städte die Anerkennung als UNESCO-Weltkultur-Erbe an.