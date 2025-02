Margit Sponheimer, die Grande Dame der Mainzer Fastnacht. Sie war die erste weibliche Solistin und Pionierin in der Mainzer Fastnachtswelt. In der Fernsehsitzung 1969 präsentierte sie unter anderem auch ihren Hit "Gell, Du hast mich gelle gern". Der Schlager gehört bis heute zu den am häufigsten gespielten Liedern während der Fastnachtskampagnen.