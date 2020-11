per Mail teilen

Der Kreisvorsitzende der Jungen Union Mainz, Torsten Rohe, kritisiert, dass der Bundesparteitag der CDU abgesagt wurde. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, wieso kein digitaler Parteitag abgehalten werde, schriebt Rohe in einer Mitteilung. In Kombination mit einer Briefwahl könne eine erneute Verschiebung des Parteitages verhindert werden. Der CDU-Bundesvorstand hatte gestern beschlossen, dass die geplante Präsenz-Veranstaltung mit über 1.000 Delegierten in Stuttgart angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen im Dezember nicht stattfinden wird.