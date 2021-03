Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Worms-Horchheim eine Joggerin und ihren Hund auf einem Feldweg angefahren. Wie die Polizei mitteilt, sei ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in den Weg eingebogen. Die Joggerin sprang noch zur Seite. Laut Polizei fuhr der Wagen an der Joggerin vorbei und überrollte ihren Fuß. Sie wurde leicht verletzt. Der Hund der Joggerin sei zudem von dem Auto erfasst und ins Feld geschleudert worden. Laut Polizei fuhr die Autofahrerin weiter, ohne anzuhalten. Die Beamten trafen die Fahrzeugführerin später zu Hause an. Sie sagte, sie könne sich wegen ihrer Diabetes-Erkrankung an den Vorfall nicht erinnern. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.