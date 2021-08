per Mail teilen

Stürmer Dong-Won Ji verlässt Fußballbundesligist FSV Mainz 05. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 30-jährige Südkoreaner in seine Heimat zum FC Seoul. Ji war 2019 vom FC Augsburg nach Rheinhessen gewechselt und machte elf Spiele für Mainz 05. In der abgelaufenen Rückrunde war der Stürmer bereits an Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ausgeliehen.