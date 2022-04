Universität zeichnet Quantenphysiker Blatt aus

Die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) zeichnet den Quantenphysiker Prof. Rainer Blatt von der Universität Innsbruck mit dem Gutenberg Research Award 2022 aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und ist der bedeutendste, den die Mainzer Uni nach eigenen Angaben zu vergeben hat. Blatt ist Professor am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck in Österreich. Dort leitet er laut JGU eine der weltweit führenden Arbeitsgruppen im Bereich ionenbasierter Quantencomputer. Der Wissenschaftler wurde in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld geboren. Blatt wird den Preis am 23. Mai in Mainz entgegennehmen.