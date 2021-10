Auftakt Jahreskonferenz Great Wine Capitals

Am Montagvormittag beginnt in Mainz offiziell die Jahreskonferenz der Great Wine Capitals (GWC). Das Netzwerk vereint zehn Weinmetropolen von vier Kontinenten. An der Eröffnung nehmen auch die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) teil. Das Treffen endet am 29. Oktober. Einige Veranstaltungen können online verfolgt werden.