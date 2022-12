Demo gegen Gewalt und Folter im Iran vor dem Landtag in Mainz

Mehrere hundert Menschen haben vor dem Landtag in Mainz gegen die iranische Regierung demonstriert. Mord und Folter an Mitgliedern der Protestbewegung müssten enden.

Aufgerufen zu der Kundgebung hatten iranische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Der Verein "Armut und Gesundheit" um den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert organisierte die Demo unter dem Motto "First Aid Iran". Viele Teilnehmer der Kundgebung vor dem Landtag zeigten Fotos von inhaftierten Menschen.

Organisator Rahim Schmidt sagte, die iranische Regierung sei für Morde, Hinrichtungen und Folter verantwortlich. Seit Beginn der Proteste seien etwa 500 Menschen erschossen worden. Auch Mediziner würden zunehmend verfolgt und getötet. Die iranische Regierung versuche, so viel Leid wie möglich zu erzeugen.

Die Bundesregierung müsse die iranische Botschaft in Deutschland schließen, um Druck auf die Regierung in Teheran auszuüben, fordert Schmidt.

Dreyer schockiert von Gewalt im Iran

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach bei der Kundgebung. Sie sei "schockiert von der Unnachgiebigkeit, der Gewalt und Brutalität, mit der staatliche Stellen gegen das eigene Volk vorgehen." Sie bewundere den Mut der Demonstrierenden.

Die Ministerpräsidentin übernahm ebenso wie der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) eine politische Patenschaft für Gefangene. Dreyer setzt sich für die 16-jährige Schülerin Sheno Ahmadian ein, die im November entführt worden sein soll. Es gebe keine Informationen, was mit ihr passierte. Dreyer forderte vom iranischen Botschafter, den Aufenthaltsort mitzuteilen und sie freizulassen.

Politische Patenschaften für Verfolgte im Iran

Hering setzt sich für die verschwundene 17-jährige Schülerin Kijan Karimi ein. Kohlgraf übernahm eine Patenschaft für die Gefangenen Arian Farzamnia und Reza Nowrozi. Kohlgraf sagte laut Mitteilung des Bistums, das Schicksal der Männer gehe ihm sehr nahe. Ihr Leben sei in Gefahr. Er will an die Botschaft schreiben und ihre Freilassung fordern. "Dass einem 17-Jährigen wegen der Teilnahme an einer Demonstration die Hinrichtung droht, dass ein junger Familienvater für eine Verzweiflungstat gefoltert wird - das sind gravierende Menschenrechtsverletzungen, die zeigen, wie brutal das Regime im Iran gegen die Menschen vorgeht", so Kohlgraf.

Die politischen Patenschaften sind eine Initiative der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Politiker und Prominente stellen Öffentlichkeit für politische Gefangene her mit dem Ziel, Druck auf Regierungen auszuüben und die Gefangenen frei zu lassen.

Nach Einschätzung von "Armut und Gesundheit" macht die Gewalt von regierungstreuen Gruppen im Iran gegenüber Protestierenden auch vor Gesundheitseinrichtungen nicht halt. Schlägertruppen der Revolutionsgarden würden in Krankenhäuser eindringen, falsche Totenscheine ausstellen und Krankenwagen für Waffentransporte nutzen. Verletzte Demonstranten wagten es oft nicht, ins Krankenhaus zu gehen.

Protest nach Tod von Mahsa Amini

Hunderte Menschen sind seit September bei Protesten im Iran ums Leben gekommen. Entzündet hatten sich die Proteste am Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Seitdem gehen nicht nur Frauen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. "Frauen - Freiheit - Leben" ist ihr Wahlspruch.

Wegen der Demonstrationen wurden inzwischen Tausende festgenommen. Mindestens zwei junge Männer wurden im Zusammenhang mit den Protesten zum Tode verurteilt und hingerichtet.