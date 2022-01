Corona-Inzidenz erstmals über 1.000

Erstmals seit Pandemiebeginn liegt die Inzidenz in Mainz bei über 1.000. Damit hat sich die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von einer Woche fast verdoppelt. Kinder und Jugendliche sind derzeit am stärksten betroffen, in der Altersgruppe bis 20 Jahre liegt die Inzidenz in Mainz bei fast 2000.

Im Landkreis Bad Kreuznach ist die Zahl der Neuinfizierten in der vergangenen Woche ebenfalls deutlich gestiegen, dort steht der Wert nach den aktuellen Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 935. Der Landkreis Mainz-Bingen und die Stadt Worms verzeichnen auch mehr Neuinfektionen als der Landesdurchschnitt. Deutlich darunter liegt der Landkreis Alzey-Worms. Dort hat es zwar auch mehr neue Corona-Fälle gegeben, im Vergleich zu den anderen Kommunen in der Region blieb der Anstieg aber deutlich geringer.