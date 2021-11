Höchster Corona-Inzidenzwert in der Region

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in der Region steigt täglich. Den höchsten Inzidenzwert innerhalb Rheinhessens hat weiterhin Worms mit 445 Fällen. In der Stadt gibt es auch den deutlichsten Anstieg in einer Woche. Das Wormser Klinikum hat angekündigt, von Montag an Krankenbesuche nur in Notfällen zuzulassen. Beispielsweise, wenn es um sterbende Patienten geht oder wenn Eltern ihre minderjährigen Kinder sehen wollen. Die derzeit vergleichsweise niedrigste Inzidenz in der Region hat Mainz mit 261 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.