Darauf haben die Mainzerinnen und Mainzer gewartet: Erstmals seit Anfang April liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt unter 100. Lockerungen rücken damit näher.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts wurden in Mainz am Dienstag im Vergleich zum Vortag 28 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dadurch ist die Sieben-Tage Inzidenz pro 100.000 Einwohner deutlich gesunken - von 102 auf 79. Damit wurde die wichtige Marke von 100 das erste Mal seit dem 7. April geknackt.

Corona-Lockerungen rücken näher

Konsequenzen hat die positive Entwicklung vorerst noch nicht. Erst wenn der Wert an fünf Werktagen hintereinander unterschritten wird, werden die Regelungen der sogenannten Bundesnotbremse nach einem weiteren Tag aufgehoben.

Unter anderem würde die Ausgangssperre außer Kraft gesetzt. Außerdem könnte dann entsprechend des Perspektivplans Rheinland-Pfalz die erste Öffnungsstufe für Handel, kontaktarmen Urlaub und mehr Sport umgesetzt werden.

Inzidenzen in Rheinland-Pfalz sinken

RKI-Zahlen sind maßgeblich

Maßgeblich für die Lockerungen der Corona-Regelungen sind aber nicht die Zahlen des Landesuntersuchungsamts, sondern die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Allerdings meldet das RKI regionale Zahlen mit einem Tag Verspätung. Deswegen beginnt für Mainz erst heute, am Mittwoch, die Zählung der Tage, an denen die Inzidenz unter der 100er-Grenze liegt. Wenn alles gut läuft, könnten dann am 27. Mai die Bundesnotbremsen-Regelungen aufgehoben werden.