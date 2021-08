In der Stadt Worms ist die Corona-Inzidenz auf 44,3 gestiegen. Damit liegt sie am zweiten Tag in Folge über 35. Sollte der Wert auch morgen über 35 bleiben, droht unter anderem ein Aus oder eine Einschränkung des Jazz and Joy-Festivals, das Ende nächster Woche in der Innenstadt gefeiert werden soll. Die Stadtverwaltung verweist allerdings darauf, dass sie für das kommende Wochenende eine neue Corona-Verordnung vom Land erwartet. Dann würden möglicherweise andere Regeln bezüglich der Inzidenzwerte gelten.