Weil die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Mainz seit drei Tagen über 35 liegt, gelten ab Dienstag strengere Corona-Regeln. Einschränkungen gibt es zum Beispiel bei Veranstaltungen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Rheinhessen-Nahe steigt. Seit dem 13. August liegt die Stadt Mainz nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz über einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Entsprechend muss die Stadt die Corona-Maßnahmen nun verschärfen.

Weniger Besucher bei Veranstaltungen

Die neuen Einschränkungen, die am Dienstag in Kraft treten, betreffen nach Angaben der Stadt vor allem Veranstaltungen. So dürften in geschlossenen Innenräumen nur noch maximal 350 Besucherinnen und Besucher teilnehmen, draußen seien es maximal 500.

Außerdem gelte für alle Schülerinnen und Schüler nun wieder eine Maskenpflicht im Unterricht. Da derzeit Sommerferien sind, betrifft das allerdings nur die Kinder und Jugendlichen, die an einer der Sommerschulen teilnehmen. Die Grundlage für die neuen Regeln ist die 24. Corona-Verordnung des Landes, die noch bis zum 22. August gilt.

Einschränkungen auch in Wiesbaden

In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gelten seit dem 14. August ebenfalls strengere Corona Regeln. Die Verschärfung bedeutet unter anderem, dass die Innengastronomie nur von getesteten, genesenen oder geimpften Menschen besucht werden darf. Auch, wer in einem Hotel übernachten, die Spielbank betreten oder an Kulturangeboten teilnehmen möchte, muss einen entsprechenden Nachweis erbringen.