Ein Schuljahr unter Pandemiebedingungen, das gab es noch nie. Jetzt steht die Erkältungszeit vor der Tür und an den Schulen stellt sich die Frage, wann muss ein Kind zuhause bleiben? Wir haben dazu ein Interview mit Jutta Allebrand geführt, sie ist die Schulleiterin der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach.



Frage: Die Corona-Pandemie stellt Schulen ohne Frage vor besondere Herausforderungen. Schließungen, langsam wieder hochfahren, seit den Sommerferien wieder voller Betrieb - wie geht es Ihnen persönlich, wie fühlen Sie sich in dieser Situation?

Frau Allebrand: Es ist einfach eine anstrengende Zeit, man muss immer aufmerksam sein. Das raubt Kraft, keine Frage. Gott sei Dank reichen immer noch die Wochenenden aus, neue Kraft zu schöpfen. Aber im Schulalltag ist es schon so, dass noch ein Teil mehr mit nach Hause genommen werden muss. Das ist dann Erholungszeit, die wirklich fehlt. Das merke ich ganz deutlich. Es wäre falsch zu sagen, das macht man alles mit links. Trotzdem hat es bisher gereicht, jeden Tag den Dienst mit Freude anzutreten, weil man deutlich merkt, wie wichtig das ist, dass wir hier zusammen sein können, dass wir vor Ort fördern können.

Coronavirus: Mit Schulschließungen oder Quarantäne-Klassen ist weiter zu rechnen

Frage: In Stromberg musste die Integrierte Gesamtschule zuletzt ganz schließen, in Bingen mussten zwei Klassen in Quarantäne. Glauben Sie, dass Ihre Schule oder einzelne Klassen schließen müssen?

Frau Allebrand: Ich würde sagen, wir rechnen damit. Das kommt ja vermutlich plötzlich auf uns zu. Und dann werden wir ähnlich verfahren wie damals, als alle Schulen schließen mussten. Es würde mindestens noch eine zusätzliche Kraft in die Klasse gehen und den Kindern die Lage in Ruhe erklären. Einer nach dem anderen verlässt dann das Gebäude und die Eltern werden angerufen, damit sie die Kinder abholen. Und wenn die Mitteilung abends käme, würden wir das über die Telefonkette der Klassenleitung regeln.

Schule in Coronazeit: Jeden Morgen gibt es eine Gesundheitsabfrage

Frage: Jetzt kommt die nächste Herausforderung: die kältere Jahreszeit. Ein großes Thema in diesem Zusammenhang ist das Lüften...

Frau Allebrand: Das ist wohl wahr und das macht auch nicht so viel Spaß. Es wird einfach kühl in den Innenräumen hier. Trotzdem müssen wir aufs Lüften bestehen. Wir haben unseren Lehrkräften einen CO2-Timer empfohlen, der wird von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung angepriesen. Den kann man sich per App kostenlos herunterladen. Man gibt die Raumgröße ein, die Anzahl der Personen und man bekommt dann mitgeteilt, wann man wieder lüften sollte. Aber ansonsten ist es so, dass wir uns an die Regelung halten: alle 20 Minuten fünf Minuten durchlüften und dann Fenster wieder schließen.

Frage: Und mit Herbst und Winter kommt auch die Erkältungszeit. Wie geht Ihre Schule damit um, muss ein Kind mit Schnupfen zuhause bleiben?

Frau Allebrand: Bei einem Symptom nicht direkt, es wird eine Vielzahl von Symptomen abgefragt. Jeder Unterrichtstag beginnt bei uns damit, dass der Lehrer, der in der ersten Stunde in der Klasse ist, eine Gesundheits-Abfrage bei den Kindern macht. Das hilft auch, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, die Symptome zu benennen, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Je nach Antwort der Kinder werden diese dann gegebenenfalls noch einmal in die Schülerbibliothek geschickt. Dort haben wir zurzeit ein Team bestehend aus einem pädagogischen Mitarbeiter und Erzieherinnen im Praktikum. Die sprechen mit diesen Kindern. Dann werden gegebenenfalls die Eltern angerufen und gebeten, ihr Kind abzuholen. In der Regel ist da ein gutes Einvernehmen. Uns ist es natürlich am liebsten, wenn Eltern sagen: "Unser Kind ist krank und kann heute nicht zur Schule kommen."

„Wir wissen, dass sie um die nächste Ecke gehen und in ihr gewohntes Verhalten kommen – das ist klar“ Jutta Allebrand, Schulleiterin der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach

Frage: Wie funktioniert es mit den Schülerinnen und Schülern, sind sie diszipliniert und halten sie sich an die Hygiene-und Abstandsregeln?

Frau Allebrand: Die Schülerinnen und Schüler sind erstaunlich diszipliniert. Es war von Anfang an kein Thema, die Maskenpflicht einzuhalten. Auch die Abstandsregeln werden im Schulhaus sehr gut eingehalten. In den Pausen kommt eben manchmal das Temperament durch. Dann müssen die Aufsicht führenden Lehrkräfte immer mal wieder ermahnen. Aber für die Menge an Schülerinnen und Schülern läuft das wirklich gut. Was wir natürlich auch beobachten ist, dass es vor der Tür anders aussieht. Das liegt aber auch nicht mehr wirklich in unserer Hand. Wir sprechen zwar immer mit den Schülerinnen und Schülern darüber, aber wenn sie dann auf dem gemeinsamen Nachhauseweg sind, halten sie die Regeln leider nicht mehr so ein, wie wir uns das wünschen.