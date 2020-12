Wenige Tage nach der tödlichen Amokfahrt in Trier fahren zwei junge Männer mit ihrem Auto durch die Binger Fußgängerzone und erschrecken Passanten. Wie kommen Menschen auf eine solch makabere Idee? Wir haben mit dem Wiesbadener Kriminalpsychologen Prof. Rudolf Egg darüber gesprochen.

SWR Aktuell: Herr Prof. Egg, können Sie uns erklären, warum junge Männer auf die Idee kommen, durch die Fußgängerzone zu fahren und sich laut Zeugen sogar noch über verängstigte Passanten lustig machen?

Rudolf Egg: Also erstmal ist es natürlich eine ziemliche Unverschämtheit, eine ziemlich dreiste Form, Menschen so zu erschrecken. Das ist vom Ablauf her so ähnlich wie kleine Kinder, die an Mietshäusern vorbeilaufen, klingeln und wegrennen. Sie verstecken sich dann hinter einem Baum und schauen, wer sich darüber ärgert.

Die Situation in Bingen ist aber drastischer, denn hier hätte beispielsweise jemand einen Herzinfarkt erleiden oder zusammenbrechen können, weil er Angst hat. Das ist kein Spaß mehr. Das ist nicht lustig, auch wenn die Täter sagen, 'es ist ja gar nichts passiert. Wir hatten ja gar nichts Schlimmes vor', aber sie tun so, als ob. Und das kann für die Opfer, für die Personen, die da an der Straße spazieren gehen eben ein ganz schreckliches Ereignis sein. Und das muss man Männern schon verdeutlichen, dass das keine Bagatelle ist, über die man nachher lachen kann.

"Es geht um Kontrolle und Machtgefühl"

SWR Aktuell: Was genau könnte die Männern denn angetrieben haben?

Rudolf Egg: Das Gefühl, jetzt habe ich mal etwas getan, wo andere vor mir Angst haben müssen. Jetzt bin ich plötzlich jemand, der die Kontrolle hat. Es geht hier um Kontrolle von Situationen. Also ich bestimme jetzt, ob die anderen Menschen Angst haben oder nicht. Und das verschafft mir so ein inneres Wohlbefinden oder Machtgefühl.

Das hebt dann unter Umständen irgendwie das Selbstwertgefühl an. Wenn auch nur für einen kurzen Moment, dann gehen sie wieder nach Hause und stellen fest, eigentlich bin ich immer noch derselbe Verlierer, der ich vorher schon war. Aber jetzt habe ich halt mal ein paar Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und darin liegt die Gefahr, dass ich etwas Ähnliches wieder mache, weil mir dieses Glücksgefühl, dieser Rausch so gefallen hat.

SWR Aktuell: Lässt denn das Alter des Fahrers, er soll ja 19 Jahre alt sein, auf die Tat schließen?

Rudolf Egg: In der Hauptsache geht es um die Suche nach Sensationen. Das ist etwas, was junge Menschen, speziell junge Männer, haben. Und manche gehen darüber hinaus, indem sie ohne Rücksicht auf andere diesen Kick suchen. Strafbar wird es allerdings, wenn dabei Unbeteiligte gefährdet werden, so wie in Bingen.

Rudolf Egg Rudolf Egg, geboren am 21. Juni 1948 in Nürnberg, ist ein deutscher Psychologe und Kriminologe. Sein Schwerpunkt ist Kriminalpsychologie. 1986 übernahm er die Stelle des stellvertretenden Direktors der neu gegründeten Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder in Wiesbaden, von 1997 bis 2014 war er deren Direktor. Sein besonderes Interesse nach eigenen Angaben gilt der sozialtherapeutischen Behandlung von Straffälligen. Für Gerichte und Justizvollzugsanstalten erstellt Egg zudem forensisch-psychologische Gutachten, aber auch zur kriminalpsychologischen Tatanalyse.

SWR Aktuell: Stichwort Strafe: Was erwartet die jungen Männer aus Bingen denn da?

Rudolf Egg: Zunächst ist es ja ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und da wäre dann mit einem Fahrverbot oder gar mit einem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen. Unter Umständen greift in diesem Fall aber noch das Jugendstrafrecht, der Fahrer des Autos ist ja erst 19 Jahre alt. Und dann kann es Sozialstunden geben oder Ähnliches.

"Je mehr berichtet wird, desto größer die Gefahr von Nachahmern"

SWR Aktuell: Im Internet gab es heftige Reaktionen, die jungen Männer wurden wüst beschimpft. Warum sind die Menschen, gerade nach der Amokfahrt in Trier, so bewegt?

Rudolf Egg: Wir leben in einer Zeit, wo wir alle diesen Lockdown und diese Pandemie-Einschränkungen hinnehmen müssen. Wir wissen nicht, wie lange dauert das noch? Bin ich selber wirklich gefährdet? Was mache ich denn richtig? Was mache ich falsch? Und dann gibt es junge Leute, die rasen durch die Stadt und machen sich einen Spaß daraus, andere zu erschrecken. Das ist sozusagen ein Tick zu viel. Und das regt die Menschen dann auch auf. Ich kann das gut verstehen. Obwohl paradoxerweise gerade diese Diskussion in den Netzwerken dazu führen könnte, dass weitere Trittbrettfahrer sich ermuntert fühlen. Denn wenn das so einen Wirbel verursacht, dann möchte ich das auch mal. Hier sind auch die Medien gefordert. Je mehr über ein Thema berichtet wird, desto größer ist die Gefahr, dass es Nachahmer gibt.

Das Interview führte Lucretia Gather.