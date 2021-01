Das Mainzer Ordnungsamt ist wegen Corona so gefordert wie vermutlich noch nie. Der Leiter Ulrich Helleberg spricht im SWR-Interview über die Aufgaben der Taskforce, wie die Kontrollen laufen und wo es Hotspots gibt.

Frage: Mit der Ampelfarbe "Orange" in Mainz tritt die Corona-Taskforce das erste Mal zusammen. Wer ist das genau und was macht sie?

Herr Helleberg: Teilnehmer an dieser Taskforce sind die betroffene Kommune, die Ordnungsbehörde und das Gesundheitsamt in dem Gebiet, wo die Zahlen steigen. Darüber hinaus Vertreter verschiedener Ministerien, der Aufsichtsdirektion, kommunale Spitzenverbände und die Polizei unter dem Vorsitz des Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Und es kann sein, wenn die Werte in verschiedenen Kommunen über die 35-er Schwelle steigen, dass diese Taskforce überall gleichzeitig versuchen muss, passgenaue Maßnahmen zu treffen.

Frage: Und wie funktioniert das?

Herr Helleberg: Momentan sind wir einfach ein lernendes System. Das ist ja, was Corona uns gezeigt hat, dass wir immer wieder Maßnahmen treffen, die dann am nächsten Tag schon wieder überholt sind. Aber das ist auch nicht schlimm. Momentan lernen wir, dass nicht alles in Stein gemeißelt ist. Ich glaube, dass die Idee der Taskforce nicht schlecht ist. Ich weiß nur nicht genau, ob es dann noch funktionieren kann, wenn in vielen Kreisen und Städten und Gemeinden gleichzeitig dieser Wert überschritten wird, weil dann müsste die Taskforce ja quasi rund um die Uhr tagen.

Wir müssen jetzt versuchen, dieses Ansteigen der Infektionszahlen zu unterbrechen. Ulrich Helleberg, Leiter des Mainzer Ordnungsamts

Frage: In der täglichen Arbeit des Ordnungsamts würden Sie dann ganz konkret hinschauen und dort gezielt Maßnahmen ergreifen, wo es Corona-Hotspots gibt?

Herr Helleberg: Die Erfahrungen sind aktuell so, dass bei der jüngeren Bevölkerung die Infektionszahlen steigen - also beim Partyvolk, dort, wo man länger weggeht, zusammen feiert, wo auch Alkohol getrunken wird. Und wenn sich das verstetigt, muss man dort die Schutzmaßnahmen verstärken und nicht an Stellen, wo sich unserer Meinung nach die Infektion nicht überträgt.

Frage: Wie „brav“ sind die Mainzerinnen und Mainzer, halten sie sich an die Corona-Regeln?

Herr Helleberg: Eigentlich ist der Eindruck ganz gut. Es gibt Verstöße, aber natürlich haben wir viel mehr Leute kontrolliert, als es dann letzlich Verstöße gegeben hat. In den Gastronomiebetrieben läuft es eigentlich relativ gut. Es gibt ein paar, die ihre Listen doch nicht so ordentlich führen. Wenn es leichtere Verstöße sind, dann belehren wir, dann versuchen wir auch zu unterstützen, wie man so eine Liste besser führt. Wenn es dann aber nicht funktioniert, gibt es Verwarnungsgelder oder Bußgelder. Dass sich alle an alles halten, passiert nie.

Menschen sind genervt vom Coronavirus

Frage: Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen eher „Corona-müde“ geworden sind im Verlauf der letzten Wochen?

Herr Helleberg: Unser Eindruck ist schon, dass die Leute etwas genervter davon geworden sind, dauerhaft mit dem Thema Corona konfrontiert zu werden. Das ist aber auch menschlich und verständlich, glaube ich. Es ist eben ein alles überstrahlendes Thema. Wir bekommen täglich Briefe von Menschen, die sich entweder darüber freuen, dass wir unterwegs sind oder dass sie uns Anregungen geben, wo wir hingehen könnten. Und da wird der Ton auf Dauer doch ein bisschen rauer.

Frage: Das hat ja schon was von petzen, aber für Sie ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn Sie direkt gemeldet bekommen, wenn jemand gegen Regeln verstößt?

Herr Helleberg: Ja, das ist tatsächlich ein neues Phänomen, das es früher nicht so gab. Das beobachten wir jetzt durch Corona. Dass die Leute mitteilen, wo was nicht gut läuft, wo sie sich früher einfach entspannt zurückgelehnt haben, gerade hier in Mainz mit seiner Lebensfreude. Das hat sich schon gewandelt bei den Menschen, dass sie genauer hinschauen beim Nachbarn und klar, das hat positive wie negative Seiten.

Frage: Aber grundsätzlich bauen Sie auf die Vernunft des Einzelnen?

Herr Helleberg: Genau, wir sind zwar das Ordnungsamt, aber natürlich können wir nicht an jedem Ort sein. Und die Menschen wissen eigentlich auch, dass sie verantwortungsvoll sein müssen, um sich und die anderen zu schützen. Ein Beispiel: Wenn ich auf eine Familienfeier eingeladen bin, zum 75. Geburtstag von meiner Oma. Da ist eine 75-jährige Frau und sicherlich sind dort auch andere ältere Menschen. Die Erfahrungen zeigen ja, dass die Krankheitsverläufe bei den Älteren schlimm sein können. Und dann muss man sich wirklich überlegen: Möchte ich das den anderen antun? Muss ich das Risiko eingehen?

Das Interview führte Ilona Hartmann.