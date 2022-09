Psychologe: "Die Gewaltbereitschaft ist gestiegen"

Vor dem Urteil im Prozess wegen des tödlichen Schusses auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein haben wir einen Psychologen die Szene der Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker beleuchten lassen. Im Interview mit SWR-Reporterin Sarina Fischer erzählt Tobias Rothmund von einer Szene, die immer radikaler wird.

Laut Bundeskriminalamt gibt es einen Anstieg von politisch motivierter Gewalt

Tobias Rothmund ist Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Universität Jena. Er beobachtet nicht erst seit dem tödlichen Schuss auf den Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein, dass die Szene der Verschwörungstheoretiker zunehmend gewaltbereiter geworden ist.

Daten des Bundeskriminalamtes bestätigen das: Es habe 2021 zunehmend politisch motivierte Gewalttaten gegeben – und diese seien größtenteils den Corona-Protesten zuzuordnen gewesen.

Beispiel Idar-Oberstein zeigt: Man muss die Radikalisierung unterbinden

Natürlich würden nicht jede wütende Bemerkung und Gewaltbereitschaft in solch schrecklichen Taten wie in Idar-Oberstein enden. Dennoch müsse man so eine Radikalisierung möglichst frühzeitig unterbinden und ihr etwas entgegensetzen, so der Kommunikationspsychologe Tobias Rothmund.

"Wir müssen wieder besser und konstruktiver miteinander reden, auch über anstrengende Themen, bei denen wir glauben, im Recht zu sein.“

Daran müsse man in unserer Gesellschaft dringend arbeiten. Und das gelte übrigens für alle polarisierenden Themen – nicht nur der Corona-Pandemie.