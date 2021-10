"Nicht die Zeit für Partys"

per Mail teilen

Die Gesundheitsämter sind in der Corona-Krise enorm gefordert. Der Leiter des Gesundheitsamts in Bad Kreuznach, Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, spricht im SWR-Interview über private Feiern, Kontakt-Tagebücher und Warn-Apps.

Frage: Wie sehen Sie die schärferen Regeln, die jetzt beschlossen wurden? Hätten Sie sich mehr gewünscht?

Herr Lichtenberg: Ich finde, wünschen kann man sich viel, aber es muss auch mit der Realität kombinierbar sein. Und das ist schwierig im Moment für die Politik, das richtig zu machen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gut finde ich zum Beispiel die Begrenzung von privaten Feiern. Ich denke, das sind Dinge, die sehr entscheidend dazu beitragen können, die Ausbreitung zu verhindern. Und wer sich daran nicht hält, muss eben auch mit Konsequenzen rechnen. Ich werde dieses Jahr keine Weihnachtsfeier mit meiner Familie machen. Wir haben eine ziemlich große Familie, das wird nicht gehen. Und genauso erwarte ich auch, dass jeder der Bürger mitmacht und versteht, dass es jetzt eben nicht die Zeit ist, Partys zu feiern, sondern dass jetzt die Zeit ist, Disziplin an den Tag zu legen. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur darum, ob irgendjemand krank wird oder nicht, sondern es steht auch die Zukunft unseres Tourismus auf dem Spiel, da steht die Zukunft unserer Wirtschaft auf dem Spiel.

Kontaktnachverfolgung: "Das Problem sind die Leute, die feiern wollen"

Frage: Diskutiert wird aber auch, wie Feiern gerade im privaten Raum kontrolliert werden sollen?

Herr Lichtenberg: Wenn sich das Virus ausbreitet in diesen Fällen, dann wird man schon gucken, wer ist denn derjenige, der dafür sorgen musste, dass die Corona-Regeln eingehalten werden? Und der kann dann auch belangt werden. Das ist dann Sache der Ordnungsämter, das zu tun. Das wird im Nachgang auf jeden Fall immer dann geschehen, wenn das Virus eine Verbreitungsmöglichkeit bekommt, die an sich nicht vorgesehen ist und die wir so nicht wollen. Und da können die Ordnungsämter dann schon sehr gezielt tätig werden.

„Das Problem sind Leute, die private Feiern organisieren und sich von ihren runden Geburtstagen nicht abbringen lassen.“

Frage: Eine große Aufgabe der Gesundheitsämter ist, zu klären, mit wem Infizierte in den letzten 14 Tagen Kontakt hatten. Wie aufwändig ist das?

Herr Lichtenberg: Das ist ein großes Problem. Das kann schon sehr aufwändig werden. Zum Beispiel bei Personen, die im öffentlichen Leben stehen und Corona-positiv sind, kommen wir ganz schnell auf drei, manchmal sogar vierstellige Zahlen, die verfolgt werden müssen. Bei anderen älteren Personen über 60 Jahre kann das deutlich weniger sein. Aber wir erleben jetzt, dass wir an die Grenzen der Kontaktverfolgung kommen - in dem Augenblick, wo insbesondere jüngere zwischen 25 und 35 Jahren Schwierigkeiten haben, sich zu erinnern, welche Kontakte sie eigentlich hatten. Und dann rückblickend die Ansteckungsorte zu finden, das ist eine sehr mühselige und aufwendige Herausforderung, der wir uns natürlich stellen.

Coronavirus: Kontakt-Tagebücher sind nur für Betroffene wichtig

Frage: Der Virologe Christian Drosten beispielsweise hat die Bürger aufgerufen, ein Kontakt-Tagebuch zu führen. Würde Ihnen das helfen?

Herr Lichtenberg: Nein, das halte ich nicht für sinnvoll. Nicht für jeden. Der Infizierte und jeder, der zu den Kontaktpersonen gehört und diejenigen, die von uns ein Schreiben bekommen, wo das dann gefordert wird, sollten das machen. Für alle ist das im Moment noch völlig sinnfrei, das halten wir für überflüssig. Man sollte sich schon ganz gut erinnern, was man die letzten 14 Tage gemacht hat. Und ich denke, das können die meisten auch. Nur ist das natürlich ad hoc schwierig, wenn sie im Telefonat gefragt werden, was haben Sie eigentlich gemacht? Dann kann es beim Ausfüllen des Bogens so ein Erlebnis geben, dass man denkt, „oh, das habe ich gar nicht gesagt, da war ich ja auch. Das könnte auch ein Ereignis sein, wo ich mich angesteckt habe.“ Deshalb sollte man diese Tagebücher hinterher auch als Betroffener in aller Seelenruhe ausfüllen.

Frage: Und die Kontaktpersonen, die der Infizierte angegeben hat, die sollen dann auch im Nachhinein ein Tagebuch führen?

Herr Lichtenberg: Auch die werden aufgefordert, das Kontakt-Tagebuch auszufüllen, weil dann nämlich deutlicher wird, welche Gruppe von Menschen noch betroffen sein könnte, falls von denen jemand positiv würde. Das erleichtert die Arbeit in der Tat ganz gewaltig. Und wenn jemand überlegt, 'wo hatte ich in den letzten 14 Tagen Kontakte?', dann fällt ihm auch auf, dass er jetzt eigentlich keine haben sollte. Ich glaube, dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Wer selber noch einmal überlegen muss, mit wem hatte ich eigentlich alles in den letzten 14 Tagen Kontakt, für den ist es leichter zu verstehen, dass er das jetzt auch dauerhaft einschränken muss. Diesen pädagogischen Effekt dieses Tagebuchs finde ich sehr wichtig. Und der funktioniert auch nach meinem Empfinden sehr gut.

Frage: Über die Corona-Warn-App wird in letzter Zeit weniger gesprochen, hilft die Ihnen bei Ihrer Arbeit?

Herr Lichtenberg: Das wird später sicher so sein. Die steckt aber im Augenblick noch in den Kinderschuhen. Runterladen sollte sie schon jeder und auch die Übung damit bekommen. Nur die Sicherheit, dass man dann nichts hat, davon sollte man im Moment nicht ausgehen. Die muss eben noch weiterentwickelt werden. Im Augenblick erlebe ich dadurch weder Mehrarbeit noch weniger Arbeit. Ganz anders sehe ich da die Katwarn-App, auch für unser Kreisgebiet. Das halte ich für sehr sinnvoll, dass man die nutzt. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Bürger dieses Informationsmedium nutzen würden. Für den Fall, dass wir in irgendwelche katastrophalen Ausmaße kommen, ist das eine ideale Informationsmöglichkeit mit ganz schnellen und knackigen Texten - die gut hilft dieses Geschehen richtig einzuordnen.

Katastrophen-Warn-App "Katwarn" Katwarn ist eine Katastrophen-Warn-App, die der Kreis Bad Kreuznach nutzt. Sie informiert auch bei neuen Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Zum Beispiel als die Bad Kreuznacher Crucenia Realschule plus kurz vor den Herbstferien wegen Coronafällen komplett schließen musste, wurde die Bevölkerung über Katwarn informiert.

Das Interview führte Sibylle Jakobi.