Arbeitsdirektor Boehringer Ingelheim: "Wir empfinden die Konkurrenz zu BioNTech als erfrischend"

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim und der Impfstoffentwickler BioNTech suchen derzeit qualifizierte Fachkräfte. Es scheint mehr Stellen zu geben als Bewerber. Der Arbeitsdirektor von Boehringer Ingelheim zeigt sich im Interview mit SWR Aktuell dennoch optimistisch.

SWR Aktuell: Herr Knudsen, Sie sind Geschäftsführer Personal bei Boehringer Ingelheim Deutschland. Der Impfstoffentwickler BioNTech sucht derzeit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei Boehringer Ingelheim sind knapp 200 Stellen ausgeschrieben. Das klingt wie ein "El Dorado" für Jobsuchende. Gibt das denn der Arbeitsmarkt her?

Christjan Knudsen: Den Wettbewerb mit BioNTech empfinden wir als sehr erfrischend. Wir sehen das eher so, dass starke Unternehmen wie Boehringer Ingelheim oder BioNTech im Grunde genommen wie eine Art Magnet hier in Rheinland-Pfalz, Mainz und Ingelheim wirken und damit neue Fachkräfte herangezogen werden können. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich der Arbeitsmarkt immer mehr zum Bewerbermarkt entwickelt hat. Das bedeutet, dass es mehr offene Stellen als Fachkräfte gibt. Das hat zur Konsequenz, dass die Rekrutierung von Fachkräften schwieriger geworden ist. Unternehmen müssen den Talenten inzwischen deutlich mehr bieten und eine größere Bandbreite an Angeboten machen. Wir sind aber noch ganz optimistisch, weil wir hier im Rhein-Main-Gebiet gut aufgestellt sind, was Talente und Kandidaten für offene Stellen angeht.

Christjan Knudsen, Geschäftsführer Personal bei Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH Boehringer Ingelheim

SWR Aktuell: Zwischen den Standorten von Boehringer in Ingelheim und BioNTech in Mainz liegen knapp 20 Kilometer. Für jemand, der sich beruflich verändern möchte, ist das ein Klacks. Haben in der letzten Zeit Mitarbeitende bei Boehringer gekündigt, um bei BioNTech anzufangen oder wirbt man sich gegenseitig Fachkräfte ab?

Christjan Knudsen: Dass Wechsel zwischen beiden Unternehmen künftig nicht ausgeschlossen sein werden, denke ich, ist normal. Ich sehe es in der Tat als Bereicherung, weil man mit BioNTech ein noch stärkeres Augenmerk auf diese Region gerichtet hat. Wir haben einen weiteren großen Spieler, der über Gewerbesteuer der Stadt Mainz ermöglicht, so wie wir hier in Ingelheim auch, zusätzliche Angebote für Mitarbeitende und Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Da geht es zum Beispiel um Kinderbetreuung oder um Verkehrsinfrastrukturfragen. Themen, die wir jetzt im Verbund für die Region vorantreiben können.

"Es fehlen bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und eine verlässliche Mobilität jenseits des Autos"

SWR Aktuell: Was fehlt denn aus Ihrer Sicht? Was sollte verbessert werden, um die Region für diejenigen attraktiver zu machen, die darüber nachdenken, in Ingelheim oder Mainz beruflich Fuß zu fassen?

Christjan Knudsen: Ich glaube, das sind immer noch drei klassische Themen. Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und eine verlässliche Mobilität jenseits des Autos. Da sind die Verkehrsverbünde noch nicht so aufgestellt, wie wir uns das vorstellen oder wie wir das brauchen. Und natürlich die Kinderbetreuung, das bedeutet Kinderkrippen und Kindergartenplätze. Das sind ganz wichtige Stellschrauben, an denen man in der Region weiterdrehen muss. Da bleiben wir auch dran.

SWR Aktuell: Auf welchem Fachgebiet ist es derzeit denn besonders schwierig, an geeignete Leute zu kommen?

Christjan Knudsen: Zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung haben wir natürlich einen globalen Wettbewerb. Der beschränkt sich nicht auf die Region Rhein-Main. Hier sehen wir sehr klar, dass wir unsere Mitarbeitenden in der Zukunft durchaus auch aus der Schweiz, den USA, also aus dem globalen Arbeitsmarkt rekrutieren müssen. Es gibt solche speziellen Bereiche, aber bislang sind wir ganz positiv, dass wir die Mitarbeitenden, die wir in der deutschen Organisation brauchen, überwiegend im regionalen und deutschen Arbeitsmarkt finden. Und hier bieten wir als familiengeführtes Unternehmen mit langfristigem Planungshorizont ein attraktives Arbeitsumfeld, das Vielfalt schätzt. Sowie hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bei sehr guter Vergütung und attraktiven Benefits.

"Working from home ist eine echte Alternative"

SWR Aktuell: Homeoffice hat die Arbeitswelt verändert. Mitarbeitende müssen, je nach Job, nicht mehr jeden Tag im Unternehmen verbringen. Auch ein Umzug ist keine zwingende Voraussetzung mehr, um genommen zu werden. Macht das die Suche nach Fachkräften leichter?

Christjan Knudsen: Definitiv. Das hat die Pandemie gezeigt. "Working from home" wie es so schön heißt, das Arbeiten von zuhause, ist eine echte Alternative, heißt, dass man eben nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen muss. Da arbeiten wir auch dran und integrieren das in unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle. Das wird natürlich in der Produktion selbst, wo die Kollegen Maschinen bedienen oder im Labor stehen müssen, nicht möglich sein. In allen Bereichen aber, wo Tätigkeiten auch mal von zuhause gemacht werden können, möchten wir Zeiten im Homeoffice ermöglichen. Wichtig bleibt uns aber immer auch die regelmäßige Interaktion in Präsenz und der gemeinsame persönliche Austausch.

SWR Aktuell: Welche Rolle spielen Weiterbildung und Qualifizierung der eigenen Mitarbeitenden? Sind das auch Möglichkeiten, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten?

Christjan Knudsen: Wir setzen generell sehr stark auf Mitarbeitenden-Entwicklung und Qualifizierung. Das startet schon in der Ausbildung. Wir haben zirka 660 Auszubildende an unseren Standorten. Da geht es im Grunde schon los, dass wir Fachkräfte der Zukunft gewinnen. Ansonsten bieten wir vielfältige Qualifizierungsmöglichkeiten bis hin zu dem Punkt, dass sich Mitarbeitende nicht in ihrer originären Tätigkeit weiterentwickeln, sondern in andere Bereiche hinein. Ein wichtiger Baustein, um unseren Fach- und Führungskräftebedarf decken zu können - Stichwort lebenslanges Lernen.